La deuda de los británicos por consumo de energía sigue acumulándose

La deuda de los británicos por consumo de energía sigue acumulándose

Las deudas de los ciudadanos británicos por el costo de la energía van en aumento y los hogares de ese país europeo ya deben un acumulado por valor de 3.300... 12.07.2024, Sputnik Mundo

Las deudas están creciendo a pesar de que las facturas han registrado un descenso en los últimos meses, señaló el medio especializada en tema económicos y financieros. Según el medio, este fenómeno es un recordatorio al nuevo gobierno laborista de que la disminución de los costos de la electricidad y el gas no han implicado una mejora en la calidad de vida para muchos ciudadanos.De acuerdo con Bloomberg, las deudas energéticas a finales del primer trimestre de 2024 aumentaron en 1.100 millones de libras respecto al año anterior, según datos de Ofgem, el organismo regulador independiente de la energía en Reino Unido.El reporte indica que esto se debe a que el aumento de las hipotecas, los alimentos y otros gastos han hecho que algunos hogares consideren ahora las facturas energéticas (que siguen estando muy por encima de los niveles anteriores a la crisis) como una prioridad menor.El Gobierno encabezado por Keir Starmer lanzará pronto Great British Energy, una empresa pública que no suministrará energía a los hogares, pero que está diseñada para reducir las facturas estimulando la inversión en energías limpias.La nueva administración ha prometido reducir drásticamente la pobreza energética a través de , pero "el cambio no se producirá de la noche a la mañana", dijo a Bloomberg Rachel Littlewood, directora de la consultora BFY Group. Según ella, "la situación de la deuda seguirá empeorando en 2024". .El descenso de los costos de la energía al por mayor ha reducido las facturas de los hogares, pero siguen estando un 50% por encima de los niveles anteriores a la crisis, señaló el medio.

