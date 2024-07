https://latamnews.lat/20240711/mostrar-fuerza-en-momentos-de-fracaso-por-que-eeuu-despliega-armas-de-largo-alcance-en-alemania-1156075533.html

"Mostrar fuerza en momentos de fracaso": ¿por qué EEUU despliega armas de largo alcance en Alemania?

La Casa Blanca confirmó el 10 de julio que las fuerzas estadounidenses planean desplegar misiles de largo alcance en suelo alemán dentro de un año y medio, bajo el beneplácito del Gobierno de Olaf Scholz. "El ejercicio de estas capacidades avanzadas demostrará el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y sus contribuciones a la disuasión integrada europea", sostuvo la Casa Blanca en un comunicado.Moscú, entretanto, ya prometió responder a esa decisión. "La naturaleza de nuestra reacción será determinada con calma, de manera profesional. Los militares ya han comenzado a trabajar en este asunto. Por supuesto, analizaremos qué sistemas concretos se discutirán... Determinaremos una respuesta militar a esta nueva amenaza", declaró a la prensa el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov.Para el ex analista de políticas de seguridad de la Oficina del Secretario de Defensa, Michael Maloof, la decisión de Washington es "un acontecimiento desafortunado" porque, en primer lugar, "se trata verdaderamente de una escalada".Mostrar fuerza en el fracaso"Me imagino que los propios europeos se sentirían extraordinariamente incómodos con esto, porque los pone directamente en el punto de mira de la respuesta de Rusia", afirmó Maloof.El exanalista del Pentágono no descarta que la escalada de la Administración Biden pueda constituir un "estertor de muerte de Occidente contra Oriente" y un "último esfuerzo para mostrar fuerza en momentos en el que están fracasando" en medio del conflicto en Ucrania. Con este paso, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha demostrado de manera concluyente que ya no es la "alianza defensiva" que pretende ser, según el analista."La OTAN fue diseñada para ser una entidad 'defensiva' contra la Unión Soviética. La URSS desapareció y también lo hizo el Pacto de Varsovia. Pero, aun así, la OTAN no sólo se mantuvo, sino que se expandió hasta la frontera rusa... Lo que estamos viendo hoy es un esfuerzo por reforzar la OTAN ofensivamente. Se supone que es una organización defensiva, pero poner este tipo de misiles –Tomahawks y, en última instancia, hipersónicos–, no deja nada a la imaginación de Rusia en cuanto a cuál es la verdadera intención de la OTAN", dijo Maloof."La OTAN se ha convertido claramente en una alianza ofensiva. Creo que esto preocupa cada vez a más gente y hace que el mundo sea mucho más peligroso", añadió, recordando que la decisión de Estados Unidos en 2019 de abandonar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, que hizo posible el anuncio sobre el despliegue de misiles en Alemania. "Cuando empiezas a alinear tus misiles ofensivos en Europa (...), esto hace que el conflicto no sólo sea casi espontáneo, sino inevitable, porque estás llevando a cabo una profecía autocumplida. Te preparas ofensivamente para entrar y 'hacer frente a Rusia'. Inevitablemente, algo sucederá que podría causar que [una guerra] realmente ocurra. Esta escalada se ha salido de control", enfatizó Maloof.Maloof espera que Rusia responda a la última provocación de la OTAN acercando sus sistemas de misiles hipersónicos a Europa, posicionándolos para "destruir" las "plataformas de lanzamiento" de cualquier sistema ofensivo estadounidense en caso de una escalada.

