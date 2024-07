https://latamnews.lat/20240711/la-inteligencia-exterior-rusa-revela-por-que-eeuu-busca-reemplazar-a-zelenski-1156067399.html

La Inteligencia Exterior rusa revela por qué EEUU busca reemplazar a Zelenski

La Inteligencia Exterior rusa revela por qué EEUU busca reemplazar a Zelenski

Washington está buscando una alternativa a Volodímir Zelenski, indica un telegrama cifrado publicado por la revista del Servicio de Inteligencia Externa de... 11.07.2024, Sputnik Mundo

Precisa que la parte estadounidense ya ha establecido contactos con varios políticos ucranianos, entre ellos:Al mismo tiempo, a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) les gustaría que Volodímir Zelenski siguiera en el cargo, ya que los planes de financiación de las hostilidades que generan ingresos para Kiev y los fabricantes de armas de Occidente están ligados a él, agrega.El documento también señala que la legitimidad de Zelenski se está perdiendo tras la expiración de su mandato de cinco años, así como debido a la creciente insatisfacción de los ucranianos con el prolongado conflicto con Rusia. En este sentido, Washington está considerando la posibilidad de apoyar a un nuevo candidato para el puesto de jefe de Estado.El 20 de mayo fue el último día del mandato de Volodímir Zelenski como presidente electo de Ucrania. Los comicios en el país debían celebrarse el 31 de marzo de 2024. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado. "Si el mandato del presidente de Ucrania expira durante la ley marcial, sus poderes continúan hasta que tome posesión el nuevo presidente de Ucrania, elegido tras la anulación de la ley marcial", indica el documento.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato a partir del 21 de mayo de 2024. Esto significa no solo su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, su legitimidad no puede restablecerse por ningún medio.

