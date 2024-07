https://latamnews.lat/20240711/la-diversidad-racial-o-de-genero-no-es-factor-para-generar-riqueza-en-las-empresas-segun-estudio-1156057145.html

La diversidad racial o de género no es factor para generar riqueza en las empresas, según estudio

11.07.2024

La consultora de gestión McKinsey declaró en 2015 que había encontrado un vínculo entre los beneficios económicos y la diversidad racial y de género de los ejecutivos.Con esa investigación bajo el brazo, inversores, grupos de presión y reguladores impulsaron la presencia de más mujeres y grupos minoritarios en los consejos de administración, esperando mayores riquezas.Desde su publicación, el estudio de McKinsey ha sido puesto a prueba por los mercados, con resultados en su mayor parte negativos. Ahora un artículo titulado Revisión de los resultados de McKinsey: la diversidad importa, da y gana —realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y de la Universidad A&M de Texas— no encontró resultados estadísticamente significativos al repetir el estudio de McKinsey para las empresas del indicador bursátil S&P 500.Las firmas que componen dicho indicador de la Bolsa de Nueva York son, por mencionar algunas, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Berkshire Hathaway o Johnson & Johnson. "En combinación con la errónea naturaleza de causalidad inversa de las pruebas de McKinsey, nuestra incapacidad para casi replicar sus resultados sugiere que, a pesar del imprimatur [declaración oficial por la jerarquía de la Iglesia católica de que una obra literaria o similar está libre de error] otorgado a los estudios de McKinsey, no se debe confiar en ellos para apoyar la opinión de que las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa pueden esperar obtener mejores resultados financieros si aumentan la diversidad racial/étnica de sus ejecutivos", se lee en la investigación.Si las empresas pudieran aumentar sus beneficios tan fácilmente como sugiere McKinsey, seguramente las compañías se habrían apresurado a promocionar a más mujeres y grupos raciales minoritarios y eso no pasó en gran medida.La razón por la que los académicos no pueden reproducir con precisión el estudio es porque mantiene en secreto los nombres de las empresas que utilizó, señala el nuevo análisis.

