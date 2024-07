https://latamnews.lat/20240711/la-casa-blanca-no-autoriza-el-uso-de-misiles-atacms-para-ataques-al-interior-de-rusia-1156072517.html

La Casa Blanca no autoriza el uso de misiles Atacms para ataques al interior de Rusia

La Casa Blanca no autoriza el uso de misiles Atacms para ataques al interior de Rusia

Sputnik Mundo

EEUU no tiene intención de revisar las restricciones a los ataques de las FFAA de Ucrania en lo profundo de Rusia, afirma el asesor de Seguridad Nacional del... 11.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-11T17:33+0000

2024-07-11T17:33+0000

2024-07-11T17:33+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/106050/98/1060509878_0:15:3331:1889_1920x0_80_0_0_b65cfff26fb0d80e7eb903a6468e7572.jpg

Jake Sullivan agregó que EEUU espera que los cazas estadounidenses F-16 suministrados a Kiev se utilicen para proteger a las FFAA de Ucrania en la línea del frente y se desplieguen en el territorio de Ucrania. Añadió que desde la Casa Blanca no está previsto ningún cambio de política sobre estos temas.Las palabras del asesor presidencial estadounidense llegan luego de que el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andréi Yermak, compartiera que Kiev busca intensificar la presión sobre Washington para lograr el levantamiento de las limitaciones a los ataques ucranianos contra territorio ruso con armamento estadounidense.El 7 de julio, Moscú acusó que los ataques ucranianos con misiles de largo alcance contra territorios rusos no serían posibles sin la colaboración estadounidense."Sin la participación directa de Estados Unidos en el guiado de armas o la recolección de datos de satélites, los misiles no volarían a ninguna parte", destacó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en declaraciones al canal de televisión Rossiya 1.El 24 de junio, las tropas ucranianas atacaron la ciudad de Sebastopol, en la costa del mar Negro, con cinco misiles estadounidenses Atacms con municiones de racimo. La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro de los misiles, mientras que el quinto detonó en el aire en plena playa, causando cuatro muertos, entre ellos una niña de dos años y otra de nueve, con un total de 153 heridos, de los cuales 27 son también menores de edad.

https://latamnews.lat/20240705/kiev-utiliza-los-misiles-atacms-para-intimidar-a-la-poblacion-de-rusia-1155932122.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania