EEUU libera al granjero de Arizona que masacró a un migrante mexicano en 2023

EEUU libera al granjero de Arizona que masacró a un migrante mexicano en 2023

El juicio contra un ranchero de Arizona acusado de matar a un migrante mexicano en enero de 2023 al dispararle con un fusil de asalto mientras cruzaba su...

George Allan Kelly, de 75 años, logró la sentencia favorable este 10 de julio, luego de que el juez Thomas Fink concediera la petición de la defensa de desestimar el caso debido a la edad y al estado de salud del ranchero estadounidense, de acuerdo con un reporte del diario Arizona Republic.Kelly se enfrentaba a un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato a tiros de Gabriel Cuen Buitimea y a un cargo de agresión con arma de fuego por poner en peligro a otro hombre de nacionalidad hondureña, Daniel Ramírez.El juez dijo que Kelly y su esposa tienen 75 años y su salud está empeorando. Además, señaló que Kelly reconoció que está experimentando "senilidad y pérdida de memoria", que se acelera con el tiempo."Una nueva presentación de estos cargos en una fecha futura pondría a la defensa en una desventaja significativa", escribió Fink, según el medio local.Los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2023, cuando Cuen Buitimea recibió impactos de bala de un fusil AK-47 activado por Kelly, luego de que el mexicano cruzara por una zona fronteriza. Las autoridades mexicanas sostienen que el migrante de 48 años no estaba armado en el momento que fue asesinado en Kino Springs, Arizona. Cuen Buitimea, originario de la comunidad de Buaysiacobe, ubicada en el estado mexicano de Sonora, cruzaba regularmente hacia Estados Unidos para trabajar, según dijo en una entrevista para Sputnik Juan Carlos Hernández, amigo de Gabriel desde la infancia.La fiscalía estadounidense trató de probar durante el juicio que Kelly disparó intencionalmente contra el grupo de personas que iban pasando por sus tierras, sin ningún tipo de advertencia. También destacaron las inconsistencias en el relato de los hechos por parte del acusado. Según Kelly, después de disparar a los que consideró migrantes, llamó a agentes de la Patrulla Fronteriza y confesó que había disparado porque estos lo hicieron primero. Sin embargo, las autoridades no encontraron evidencia alguna de que Cuen Buitimea ni sus acompañantes estuvieran armados. Ninguna bala o casquillo fue encontrada cerca de casa de los Kelly.La defensa impulsó la narrativa de que Kelly disparó para tratar de intimidar a por lo menos seis o siete hombres que se encontraban en sus tierras. La bala que mató al mexicano nunca fue encontrada, por lo que la defensa argumentó que traficantes en la zona pudieron haberlos atacado para robarles "su mercancía". En diciembre del año pasado, Esmeralda Cuen, una de las hijas de Cuen Buitimea, pidió en una entrevista con Sputnik justicia para su padre y negó que fuera un narcotraficante.El consulado de México en Nogales buscaba que el caso fuera un precedente para que los estadounidenses que asesinen a migrantes tengan un castigo y que las víctimas colaterales tengan derecho a la reparación del daño.La Cancillería mexicana no se había pronunciado sobre el fallo hasta este 10 de julio.

