AMLO señala que comicios en Reino Unido y Francia muestran "el despertar" de la izquierda en Europa

Al ser cuestionado sobre los comicios en ambas naciones, el mandatario mexicano refirió que más allá de una postura de izquierda, los líderes deben luchar por los ideales a favor del pueblo."Es un contrasentido pensar en un mundo de minorías, de privilegios, de opulencia. Siempre la izquierda, los movimientos sociales, van a tener más aceptación. A veces, hay auges de la derecha, que tienen que ver con las debilidades, fundamentalmente, de los dirigentes de la izquierda, de la falta de unidad [del bloque], de la falta de honestidad (...), pero no porque la gente no quiera vivir en una sociedad más igualitaria en cada país", detalló.López Obrador se refirió a que, en el caso de Reino Unido se impusieron las causas justas frente a los deseos de la clase conservadora."En el caso de Francia fue lo mismo (...). Quienes deciden este cambio a favor de políticas de izquierda y en contra del conservadurismo son los jóvenes. Es un despertar, el regreso a la igualdad, la fraternidad, a la libertad", aseveró.Lo que pasó en las elecciones británicas y francesasEl 4 de julio de 2024, el Reino Unido celebró comicios generales anticipados, donde Sunak, quien era el primer ministro, no contó con el apoyo necesario para seguir en el poder.Según el sistema electoral británico de escrutinio mayoritario uninominal (o first-past-the-post, por su nombre en inglés), la persona con más votos en cada circunscripción sale elegida y deja sin representación a los candidatos del resto de partidos. La formación política que logra más diputados que el resto forma Gobierno y su líder se convierte automáticamente en primer ministro. Es decir, Keir Starmer es el nuevo gobernante de la nación europea.Con el escrutinio preliminar finalizado en 621 de las 650 circunscripciones, los laboristas ganaron 403 escaños (+204). Los conservadores, tras 14 años en el Gobierno, se quedaron con 111 (-239); los liberales demócratas lograron 68 (+60); el Partido Nacional Escocés (SNP), siete (-38); y los demás partidos, 32 (+13).En el caso de Francia, el 7 de julio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias. En la primera ronda, la Agrupación Nacional y sus aliados triunfaron con el 33,15% de los apoyos, frente al 27,99% de Nuevo Frente Popular y el 20,04% del bloque oficialista del presidente Emmanuel Macron, llamado Juntos.Para la segunda ronda, la coalición Nuevo Frente Popular ganó los comicios y obtuvo 182 escaños en la Asamblea Nacional, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior de ese país.El segundo lugar lo ocupó la coalición Juntos, con 168 sitios, seguida por el partido Agrupación Nacional, que recibió 143 escaños. El Partido Republicano francés les sigue con 45 escaños, los demás obtuvieron un total de 39 curules.Sin embargo, ni Nuevo Frente Popular, ni la coalición Juntos, ni Agrupación Nacional lograron obtener la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento.

