https://latamnews.lat/20240710/un-negocio-que-no-se-detiene-espana-sigue-comprando-armas-a-israel-y-tambien-vendiendoselas-1156019262.html

Un negocio que no se detiene: España sigue comprando armas a Israel y también vendiéndoselas

Un negocio que no se detiene: España sigue comprando armas a Israel y también vendiéndoselas

Sputnik Mundo

Madrid ha adquirido armamento israelí por valor de 1.027 millones de euros desde el 7 de octubre. También sigue adjudicando contratos a empresas israelíes del... 10.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-10T09:02+0000

2024-07-10T09:02+0000

2024-07-10T09:17+0000

españa

seguridad

israel

franja de gaza

centro delàs de estudios por la paz

tratado sobre el comercio de armas (tca)

mercado de armas

📝 reportajes

🌍 europa

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/09/1156018943_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a8d7939f48dfb411fee4f2f303069104.jpg

El comercio de armas entre España e Israel no ha cambiado prácticamente nada desde que en otoño de 2023 el Ejército israelí iniciara una operación destructora a gran escala en Gaza, ocasionando decenas de miles de muertos, en su gran mayoría civiles.Según un informe publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, con base en Barcelona, el valor de los contratos públicos adjudicados para comprar armamento a empresas israelíes del sector de la defensa y la seguridad o a sus filiales en España, asciende a 1.027 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023. Para contextualizar el dato, hay que tener en cuenta que la exportación de armas a países de la región de Oriente Próximo entre enero de 2022 y junio de 2023 se cifró en 1.282 millones (en el marco de una exportación total de 5.845 millones a 109 países).La colaboración militar entre ambos países no se limita al negocio de la exportación e importación de material defensivo. También se desarrolla en ámbitos como: la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios para las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad en España; la colaboración empresarial entre empresas españolas e israelíes para acceder a terceros mercados; la colaboración bilateral en materia de inteligencia y seguridad, y en un marco más amplio de la UE y la OTAN.Se destaca también la colaboración "entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, en el marco de la Unión Europea (UE) o en el institucional, en ambos países o en terceros". Hay que recordar que este punto fue denunciado en mayo en España al calor de las protestas estudiantiles en las principales universidades del país, al extremo de que el Consejo Rector de Universidades de España convino en revisar los acuerdos de colaboración.Las exportaciones continúanLas autoridades españolas aseguran no haber concedido nuevas licencias de exportación de material bélico a Israel a partir del 7 de octubre de 2023. Pero las exportaciones han continuado. "En noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia exportó desde España 987.000 euros en municiones a Israel", se consigna en el informe.Nammo Palencia es una empresa filial de la multinacional noruegofinlandesa Nammo y las municiones tuvieron como destino la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí. Un mes más tarde, en diciembre, también se exportó a Israel "material de defensa correspondiente a las categorías 93 (armas y municiones) y 8710 (carros y automóviles blindados de combate, incluso armados; partes)", con el supuesto fin de ser reexportado a Filipinas."Parece, por tanto, que no se han revocado las autorizaciones de exportación otorgadas antes de 7 de octubre. El Gobierno ha primado así la seguridad jurídica de las empresas de armamento frente a la garantía de los derechos humanos", escriben los autores del informe, que aluden al artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas por el que las autorizaciones de exportación de armamento a países que cometan genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deben "al menos suspenderse"."Si en una situación como la de Gaza, el Gobierno no aplica la legislación para parar el comercio de armas con Israel, cabe preguntarse para qué sirve. Hasta ahora solo para legitimar la política de fomento de exportación de armas y para dar seguridad jurídica a las empresas", explica Eduardo Melero, uno de los autores del informe.Por otra parte, no se sabe exactamente qué armas ha exportado España a Israel desde el 7 de octubre, reconoce el Centro Delàs. El único informe oficial de exportaciones disponible, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, solo recoge los datos del primer semestre de 2023 y el documento análogo de la UE de 2023 de la UE no estará listo hasta diciembre. Además, solo quedan claramente identificadas algunas de las categorías utilizadas, como la 93 y la 8710.Según los datos del portal DataComex de la Secretaría de Estado de Comercio, entre el 7 de octubre y el mes de marzo, España ha sido el quinto país de la UE que más material de la categoría 93 (armas y municiones) ha exportado a Israel, todo por un valor de 1,1 millones de euros. Solo la superan Chequia, Rumanía, Eslovaquia e Italia.No se deniegan las autorizacionesEn 2022, la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso concedió 2.048 licencias de exportación de material de defensa y denegó solamente una (una venta a Pakistán de 670 pistolas de uso deportivo y sus cargadores). En el primer semestre de 2023, se aprobaron 927 licencias y, de nuevo, se vetó solo una (la exportación a Serbia de 32 toneladas de trinitrotolueno).A juicio de los especialistas del Centro Delàs, un número tan escaso de denegaciones solo puede interpretarse como una "falta de voluntad política" para aplicar de manera rigurosa la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, y los criterios que establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC de la UE. "La legislación nacional y europea está siendo infrautilizada", afirman.Resalta el hecho de que España no ha denegado licencias de exportación de material militar a destinos que otros países de la UE sí han vetado. Por ejemplo, a Arabia Saudita mientras sostenía su guerra en Yemen. De este modo, la situación creada en torno a las licencias de exportación a Israel tampoco es nueva.Importaciones sin interrupciónEn realidad, el Gobierno español nunca ha establecido un embargo formal de armas sobre Israel, una medida solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Tampoco se han suspendido las importaciones de material defensivo israelí a España, como reconoció en febrero la Secretaría de Estado de Comercio, organismo que aún no ha elaborado un informe anual oficial de estas importaciones.Continúa también la adjudicación de contratos a las principales empresas militares israelíes, como la privada Elbit Systems y la pública Rafael Advanced Systems LTD (PAP Tecnos es su filial en España). Ambas "son las más lucradas por las operaciones militares en la Franja de Gaza, donde han probado y utilizado frecuentemente los mismos productos que ofrecen a las Fuerzas Armadas españolas", se señala en el estudio.Las compañías de sistemas de armas de Israel "son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos", recuerdan en el Centro Delàs. Por esta razón, concluyen, las adquisiciones de armamento israelí "fomentan la viabilidad de la industria de defensa de dicho país y también favorecen la militarización y la ocupación militar de Palestina".

https://latamnews.lat/20240323/mas-militarismo-menos-etica-espana-enviara-mas-tanques-a-ucrania-y-comprara-mas-armas-a-israel-1149125721.html

https://latamnews.lat/20240518/otro-buque-mercante-que-no-recala-en-espana-cargado-con-armas-para-ucrania-y-tambien-para-israel-1150579614.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

seguridad, israel, franja de gaza, centro delàs de estudios por la paz, tratado sobre el comercio de armas (tca), mercado de armas, 📝 reportajes, 🌍 europa, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 📈 mercados y finanzas