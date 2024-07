https://latamnews.lat/20240710/trump-afirma-que-la-mayoria-de-los-miembros-de-la-otan-eran-morosos-1156026862.html

Trump afirma que la mayoría de los miembros de la OTAN eran "morosos"

"Si no fuera por mí como presidente, probablemente ahora no habría OTAN. Cuando llegué a la presidencia, me di cuenta de que solo siete de los 28 países que entonces eran miembros estaban al corriente de pago", aseguró el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca. También apuntó que ningún otro presidente estadounidense hizo nada respecto a estos impagos a largo plazo. Además, aseguró que hasta el secretario general de la OTAN reconoció que era "increíble" lo que había hecho él para que la Alianza fuera viable financieramente. Y aunque ya hay más países de la OTAN que han aumentado su gasto en defensa tal y como lo prometieron al país norteamericano, Washington todavía es el mayor patrocinador de Ucrania y del bloque en general, dijo Trump. Por ello, consideró, Europa debería, al menos, igualar sus contribuciones.Donald Trump —un crítico de la OTAN y del apoyo multimillonario que brinda esa organización a Ucrania— realizó estas declaraciones en momentos en que el bloque se reúne en Washington para una cumbre en la que se discutirá el respaldo de Occidente a Kiev en el marco del conflicto ucraniano.La cumbre otanista anunció este 9 de julio que enviará más sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, ante los constantes fracasos que han sufrido las fuerzas de Kiev en los últimos meses. Washington en específico se comprometió a enviar sistemas adicionales, mientras que Alemania y Rumanía ya han entregado dos y los Países Bajos han dicho que están armando otro. "En los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas tácticos de defensa aérea adicionales", dijo el presidente estadounidense Joe Biden.En abril pasado, diversos medios occidentales informaron que la OTAN trabaja en un "colchón" de ayuda económica para Kiev —por valor de 100.000 millones de dólares— en caso de que Trump regrese a la Casa Blanca en noviembre, pues el republicano ha puesto en duda si mantendrá la ayuda militar a Kiev.En febrero, Trump hizo declaraciones controversiales en torno a la OTAN y los pagos de los países miembros, pues advirtió a los aliados de la Alianza que "alentaría" a Rusia "a hacer lo que quisiera" con los países que son "morosos".Además, dijo que el líder de un importante Estado miembro de la OTAN —al que no identificó— le había preguntado qué haría Estados Unidos si su país se niega cumplir con sus obligaciones financieras en la OTAN y recibe un ataque de Rusia.Trump dijo que le respondió: "¿No pagaste? ¿Eres moroso?'... No, no te protegería, de hecho los alentaría [a los rusos] a hacer lo que quisieran. Tienes que pagar".

