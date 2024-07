https://latamnews.lat/20240710/rusia-ya-es-pais-de-ingreso-alto-pese-a-occidente-cada-sancion-fue-un-golpe-en-el-pie-para-la-ue--1155956116.html

Rusia ya es país de ingreso alto pese a Occidente: "Cada sanción fue un golpe en el pie para la UE"

A finales de febrero de 2024, cuando Washington anunció un nuevo paquete de sanciones, ese país ya había tomado represalias contra más de 4.000 entidades e individuos relacionados con Rusia, mientras la Unión Europea (UE) ha hecho lo mismo con 2.200 personas o entidades. Sin embargo, a más de dos años del inicio de la operación militar especial rusa, la Clasificación de países del Banco Mundial (BM) por nivel de ingreso correspondiente a 2024-25 revela que, entre 2022 y 2023, los ingresos de Rusia —ingreso nacional bruto (INB) per cápita calculado según el método Atlas— crecieron más de 11%.Un análisis de cifras del Banco Mundial elaborado por Sputnik revela que, mientras la Federación de Rusia logró un crecimiento mayor al 11% del INB per cápita entre 2022 y 2023, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos registraron alzas de 0,4% y 4,8%, respectivamente; es decir, los ingresos de Rusia crecieron más del doble en comparación con quienes la sancionaron.Gráficas del BM muestran un estancamiento en el crecimiento del INB per cápita del bloque europeo en 2022, año de inicio del conflicto en Ucrania. Y es que tras una caída en el nivel del INB per cápita en 2020 por el inicio de la pandemia de COVID-19, en 2021 y 2022 se registraron alzas de entre entre el 11% y el 5,4%, para registrar un alza menor del 0,4% durante 2023."Han sido torpes en sus decisiones, que no han sido nada estratégicas porque ha quedado demostrado, a lo largo de estos dos años, que los europeos se han visto bastante afectados; cada sanción era como una bala en el pie para ellos", observa López Almejo.El experto agrega que, a diferencia de Europa, Estados Unidos puede ser considerado el ganador de Occidente ante esta situación, pues, explica, hizo dependientes a los europeos de los mercados norteamericanos. "Es decir, es una dependencia doble de Europa hacia Estados Unidos", destaca.Rusia, un país de renta alta, según el BMEl 1 de julio, el Banco Mundial (BM) anunció que cambió la categoría de Rusia de renta media alta a renta alta.De acuerdo con el BM, la economía rusa en 2023 estuvo marcada por el incremento de la actividad relacionada con el rubro militar. Sin embargo, el crecimiento también fue impulsado por una recuperación del comercio (6,8%), del sector financiero (8,7%) y de la construcción (6,6%), agrega el informe.Estos factores contribuyeron para que la nación euroasiática registrara un aumento del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y uno del 10,9% en el PIB nominal, según el organismo. Según el BM, Rusia se mantenía en la clasificación de ingreso medio alto desde 2015, año en que descendió desde el nivel de ingreso alto, que mantuvo de 2011 y a 2014.El dato por el que Rusia subió de clasificación, según el reporte, es precisamente el INB per cápita calculado según el método Atlas, que creció desde 12.810 dólares a 14.250 dólares en 2023, un aumento anual del 11,2 %.Cueva Perus considera que es gran movimiento la forma en que Moscú ha logrado revertir los efectos de las sanciones occidentales unilaterales en su contra, a la par de enfrentar el cerco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia sus fronteras. En ese sentido, observa que un factor que le ha ayudado mucho a la economía rusa es "la reconversión industrial a partir de la carrera armamentista, convirtiendo al sector militar-industrial en motor de la economía".

