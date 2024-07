https://latamnews.lat/20240710/milei-ante-el-triunfo-laborista-en-el-reino-unido-camino-hacia-una-relacion-mas-hostil-1156051777.html

Milei ante el triunfo laborista en el Reino Unido: ¿camino hacia una relación más hostil?

Milei ante el triunfo laborista en el Reino Unido: ¿camino hacia una relación más hostil?

Sputnik Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, evitó saludar el triunfo del Partido Laborista en el Reino Unido, abriendo incógnitas sobre cómo seguirá el vínculo... 10.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-10T23:00+0000

2024-07-10T23:00+0000

2024-07-10T23:22+0000

américa latina

argentina

javier milei

reino unido

partido conservador

londres

partido laborista de reino unido

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/12/1149850893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9f4f07612924d90326598bcee1e58ff.jpg

La victoria electoral del Partido Laborista en el Reino Unido abre una nueva incógnita en la siempre compleja relación del país europeo con Argentina. Además de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas que se mantiene vigente, la relación podría tensarse en virtud de las posturas que el mandatario argentino, Javier Milei, suele expresar hacia gobiernos que considera de izquierda o progresistas.De hecho, Milei había iniciado su Gobierno con una fotografía junto al excanciller y ex primer ministro británico David Cameron y con la intención de mejorar las relaciones con Londres más allá de la cuestión Malvinas. El argentino, además, ya había manifestado su aprecio por el Partido Conservador británico cuando, durante la campaña que lo llevó a la presidencia, se definió como un admirador de la ex premier británica Margaret Thatcher (1979-1990).Sumado a eso, la Cancillería argentino evitó pronunciarse públicamente para saludar la victoria del Partido Laborista, tal como suele suceder tras las jornadas electorales en otros países. Según consignó el diario argentino Clarín, tampoco hubo una comunicación con un saludo oficial por parte de Milei.También consultado por Sputnik, el politólogo y analista internacional Julio Burdman apuntó que si bien el Partido Laborista buscará diferenciarse del Conservador, es esperable que la política exterior británica no tenga grandes virajes y que los laboristas busquen la manera de "no diferir" tanto con las posturas de EEUU en relación a temas globales como, por ejemplo, el conflicto en Ucrania.En esa línea, ninguno de los analistas considera que el Reino Unido pueda mostrar diferencias en torno a la cuestión Malvinas, el principal tema pendiente en la relación entre Londres y Buenos Aires."No quisiera ser ingenuo en este aspecto: la política británica hacia Malvinas está muy consolidada, es una política de la Monarquía y del conjunto de los partidos políticos y está avalada por la mayoría de los británicos", apuntó Burdman. Para el experto, si bien existe "entre un 25% y 30%" de los británicos que, según encuestas, apoyarían desprenderse de las islas, esta posición está lejos de llegar a torcer la posición histórica de Gran Bretaña en relación al archipiélago del Atlántico Sur.Para Negri, sin embargo, sí es factible que la victoria laborista pueda dotar a Downing Street de "una mayor sensibilidad" en algunas cuestiones bilaterales con Argentina y quizás facilitar nuevas posibilidades de inversión. El perfil del nuevo canciller británico, David Lammy, podría ir en este sentido, ya que admitió públicamente su intención de acercarse más a Sudamérica, aunque manteniendo una firme negativa a hablar con Buenos Aires sobre Malvinas.El analista recordó que Lammy "tiene puntos de su historia personal que lo acercan a la región" debido a que es hijo de padres originarios de Guyana, la excolonia británica ubicada en el norte de Sudamérica. "Puede tener un perfil distinto al de Cameron, que es el típico británico educado en el Eton College y en las universidades de excelencia británicas", señaló.Así las cosas, Negri imagina que el nuevo Gobierno británico puede buscar avanzar en temas bilaterales con Argentina "sin que el conflicto por las islas entorpezca y tener vínculos más provechosos".¿Cómo reaccionará Milei?Desde su asunción, Milei ha buscado hacer explícitas sus simpatías políticas en diversos países, apoyando públicamente a sectores o partidos que considera alineados con sus ideologías, desde el Partido Republicano en EEUU, el bolsonarismo en Brasil o el partido Vox en España.El mandatario argentino incluso festejó en su cuenta de X el "tremendo avance de las nuevas derechas en Europa" luego de las elecciones del Parlamento europeo del mes de junio, llegando a asegurar que su viaje al Foro de Davos a comienzos de 2024 fue clave para revertir las tendencias y "hundir a los pobres progresistas pobristas".Estas posturas llevaron al mandatario argentino a tener roces diplomáticos con gobiernos como el de España, que consideró improcedentes las frecuentes críticas y acusaciones de Milei a la gestión de Pedro Sánchez y acabó retirando a su embajadora en Buenos Aires.En ese contexto, la ausencia de una felicitación oficial de Milei a los laboristas británicos despertó especulaciones sobre si el libertario incluiría al nuevo Gobierno de Starmer en su lista de rivales ideológicos.El analista recordó además que el Reino Unido es un socio muy importante para Argentina por el eventual apoyo que Londres puede dar en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que debería darle a las posturas de Milei "un poco más de pragmatismo en la relación con los británicos".Burdman, por su parte, consideró que por el momento no hay indicios de que el presidente argentino pudiera buscar una relación de cierta hostilidad hacia el nuevo gobierno británico pero subrayó que, si eso se diera, "realmente sería una cuestión muy chocante para la política internacional".En ese sentido, Burdman señaló que Milei parece haber desarrollado desde su gestión una retórica "nacionalista" que quizás "no tenía pensada" antes de alcanzar el mandato pero que lo ha llevado, por ejemplo, a participar de un importante desfile militar durante los festejos del Día de la Independencia el 9 de julio y hasta subirse a un tanque de guerra para saludar y ser fotografiado.Para el analista, la diatriba nacionalista puede haber llegado al presidente libertario en sintonía con los demás políticos de derecha que apoya en el mundo y que suelen tener una impronta más nacionalista. "Algo de eso se puede apoderar de Milei en algún momento y si sucediera una enfrentamiento con Starmer sería para alquilar balcones", apuntó.

https://latamnews.lat/20240625/un-dano-irreparable-para-argentina-londres-busca-legitimar-explotacion-petrolera-en-malvinas-1155685429.html

https://latamnews.lat/20240709/lula-considera-una-tonteria-inmensa-que-milei-haya-faltado-a-la-cumbre-del-mercosur-1156003620.html

https://latamnews.lat/20240710/el-gobierno-de-argentina-desregula-el-transporte-aereo-1156044656.html

argentina

reino unido

londres

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, javier milei, reino unido, partido conservador, londres, partido laborista de reino unido, 💬 opinión y análisis