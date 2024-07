La OTAN no ve ninguna amenaza militar inmediata de Rusia y no define cuándo entrará Ucrania

https://latamnews.lat/20240710/la-otan-no-ve-ninguna-amenaza-militar-inmediata-de-rusia-y-no-define-cuando-entrara-ucrania--1156045299.html

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no ve por el momento ninguna amenaza militar procedente de Rusia, afirmó el secretario general de la...

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.El jefe de la OTAN también adelantó que los países miembros no se han puesto de acuerdo sobre el tema de la eventual adhesión de Ucrania en el texto del comunicado final de la cita.El funcionario admitió que es demasiado pronto para decir cuándo Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN.La cumbre de la OTAN comenzó en Washington el 9 de julio y se extenderá hasta el 11 de julio.

