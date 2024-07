https://latamnews.lat/20240710/kiev-buscaria-que-eeuu-levante-restricciones-en-los-ataques-que-emprende-contra-rusia-1156028017.html

Kiev buscaría que EEUU levante restricciones en los ataques que emprende contra Rusia

Kiev buscaría que EEUU levante restricciones en los ataques que emprende contra Rusia

MOSCÚ (Sputnik) – Kiev busca intensificar la presión sobre Washington para lograr el levantamiento de las limitaciones a los ataques ucranianos contra... 10.07.2024

Según el reporte, Yermak precisó que los funcionarios ucranianos quieren que Washington permita a Kiev utilizar sin restricciones sistemas de misiles tácticos de Atacms para atacar los objetivos dentro de Rusia. Agregó también que "sigue retrasada" la entrega de un paquete de ayuda, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en abril. El 7 de julio, Moscú acusó que los ataques ucranianos con misiles de largo alcance contra territorios rusos no serían posibles sin la colaboración estadounidense. "Sin la participación directa de Estados Unidos en el guiado de armas o la recolección de datos de satélites, los misiles no volarían a ninguna parte", destacó el canciller ruso Serguéi Lavrov en declaraciones al canal de televisión Rossiya 1.El 24 de junio, las tropas ucranianas atacaron la ciudad de Sebastopol, en la costa del mar Negro, con cinco misiles estadounidenses Atacms con municiones de racimo. La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro de los misiles, mientras que el quinto detonó en el aire en plena playa, causando cuatro muertos, entre ellos una niña de dos años y otra de nueve con un total de 153 heridos, de los cuales 27 son también menores de edad.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con su operación militar especial de Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y contener los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones occidentales contra Rusia.

