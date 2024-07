https://latamnews.lat/20240710/el-gobierno-de-argentina-desregula-el-transporte-aereo-1156044656.html

El Gobierno de Argentina desregula el transporte aéreo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino liberalizó el funcionamiento del sector aerocomercial, de manera que se derogarán regulaciones en tarifas... 10.07.2024

américa latina

argentina

A través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 599, el Ejecutivo reglamentó las medidas incluidas en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente, Javier Milei, el 20 de diciembre, a 10 días de asumir, para desregular el sector. La desregulación promovida por la actual gestión permitirá digitalizar trámites y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas, además de simplificar los trámites de quienes tengan pequeñas aeronaves para que no tengan los mismos requisitos de una gran línea aérea. Así se habilitará a que "ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, accedan a una mayor conectividad", según la Secretaría de Transporte. Con estas medidas, ingresarán al mercado nuevos operadores y se optimizarán los servicios en aeropuertos, de acuerdo a la actual Administración. La desregulación del transporte aéreo permitirá que "nuevas empresas operen en el país y destruir monopolios creados por amigos del poder y promoverá inversiones", señaló este 10 de julio el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo. El Gobierno argentino alegó que las normas que rigen el sector aerocomercial no se renuevan desde hace más de 70 años y adelantó que están previstos más decretos para reformar el Código Aeronáutico, implementar la política de cielos abiertos y cambiar las funciones de los organismos públicos. Estas medidas fueron impulsadas por el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por quien fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), Federico Sturzenegger. El Ejecutivo cuenta con acuerdos bilaterales para la liberalización de los vuelos con Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay, Panamá y Canadá. Las nuevas medidas permitirán que aerolíneas de bajo costo puedan ampliar sus operaciones en el país, mientras que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas deberá adaptarse a las nuevas cláusulas.

argentina

