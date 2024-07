https://latamnews.lat/20240710/eeuu-busca-imponer-aranceles-sobre-el-acero-y-aluminio-chino-enviado-a-traves-de-mexico-1156043368.html

EEUU busca imponer aranceles sobre el acero y aluminio chino enviado a través de México

EEUU busca imponer aranceles sobre el acero y aluminio chino enviado a través de México

La Administración Biden buscará imponer aranceles sobre el acero y el aluminio chinos de hasta 25% y 10%, respectivamente. Según reporta 'Bloomberg', dichos... 10.07.2024, Sputnik Mundo

El medio destaca que de tal modo Washington pretende prevenir que China pueda esquivar los aranceles por medio de la llamada "reexpedición". Para lograrlo, la medida anunciada el 10 de julio aplicará un arancel del 25% al acero que provenga de México, pero que no haya sido fundido y colado allí. La Directora del Consejo Nacional de Economía de la Casa Blanca, Lael Brainard, agregó que lo mismo se aplicará al aluminio fundido y procesado en Rusia, Irán o Bielorrusia que venga a EEUU por medio del país latinoamericano. Los oficiales familiarizados con el asunto, hablando bajo anonimato, explicaron a Bloomberg que este cambio tendrá un impacto sobre un pequeño número de cargamentos, pero su objetivo es prevenir un repunte de importaciones que se esperaba. También consideran que esta medida cerrará los atajos legales que la administración anterior no trató. Aunque cabe destacar que tanto el actual presidente del país, Joe Biden, como su antecesor, Donald Trump, han tomado pasos proactivos en la guerra de las sanciones y aranceles contra China, dando una apariencia de una postura fuerte contra Pekín que, según ellos, supone una amenaza a la economía estadounidense. En 2023 EEUU importó unos 3,8 millones de toneladas de acero desde México, 13% del cual procedía desde fuera de América del Norte. Ahora este acero estará sujeto a aranceles adicionales. En cuanto al aluminio, el país norteamericano trajo 105.000 toneladas desde el país vecino, pero en este caso solo el 6% de él se produjo fuera del continente. Ahora los exportadores desde México tendrán que mostrar a la aduana estadounidense de dónde vienen estos metales y probar su procedencia mexicana, si quieren evitar dichos aranceles. Con ello, los funcionarios entrevistados consideran que la imposición de nuevas tarifas no debería venir como una sorpresa para China.

