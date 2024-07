https://latamnews.lat/20240710/del-mar-al-espacio-la-otan-buscaria-proteger-su-conectividad-ante-ataques-submarinos-1156022702.html

Del mar al espacio: la OTAN buscaría proteger su conectividad ante ataques submarinos

Por ahora, la iniciativa –conocida como Arquitectura híbrida espacial y submarina para garantizar la seguridad de la información de las telecomunicaciones (HEIST, por sus siglas en inglés)– no se ha hecho pública. Sin embargo, el asesor y director del programa, Eyup Kuntay Turmus, confirmó a Bloomberg que fue aprobada recientemente y su implementación comenzará "muy pronto".Según el medio, los investigadores involucrados en el proyecto –que incluye académicos de Estados Unidos, Islandia, Suecia y Suiza– quieren desarrollar una forma de desviar el tráfico de internet desde los cables submarinos a los sistemas satelitales en caso de sabotaje o desastres naturales. Específicamente, los expertos buscan crear métodos para detectar perturbaciones en los cables y, luego, automatizar las solicitudes del ancho de banda del satélite (u otros cables submarinos) para redirigir los datos. Ya sucedió un ataque este añoEn febrero pasado, los hutíes de Yemen se adjudicaron el ataque de cables submarinos en el mar Rojo como parte de su campaña militar en protesta por los ataques de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Según reportaron medios israelíes en aquel momento, cuatro cables submarinos de comunicación resultaron dañados entre Yeda, en Arabia Saudita, y Yibuti, en África Oriental.A raíz de esos ataques, hubo interrupciones en las comunicaciones por internet entre Europa y Asia, y los principales daños se sintieron en los países del Golfo y en la India. Los cables pertenecen a las compañías AAE-1, Seacom, EIG y TGN. Según el diario británico The Guardian, en el mar Rojo se transporta aproximadamente el 17% del tráfico mundial de internet a través de conductos de fibra.Ante esta situación, los expertos cofinanciados por la OTAN están buscando formas de detectar amenazas a los cables submarinos de forma más efectiva y, con ello, determinar cuándo es necesario desviar el tráfico. Esto porque, en la actualidad, los operadores de redes de cables submarinos pueden detectar perturbaciones en un cable con precisión de un kilómetro. No obstante, el proyecto busca reducir la precisión al metro más cercano. El proyecto se desarrollará en un banco submarino de pruebas para cables de alto voltaje cerca de la base naval más grande de Suecia, dijo Bloomberg citando al profesor de informática en el Instituto Tecnológico Blekinge de Suecia, Henric Johnson. La empresa estadounidense de satélites Viasat, la compañía de tecnología espacial Sierra Corp., así como la empresa islandesa de ciberseguridad Syndis, también participan en la financiación del proyecto. Sin embargo, a decir de Falco, la investigación se enfrenta a dificultades técnicas, toda vez que depende de un derecho internacional "muy confuso", que necesita mucha coordinación jurisdiccional. Entre los interesados en adquirir la tecnología se encuentran la Armada sueca y el Gobierno islandés.

