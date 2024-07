https://latamnews.lat/20240710/antes-solo-mirabamos-hacia-el-norte-panama-surge-como-un-socio-clave-para-el-mercosur-1156024787.html

"Antes solo mirábamos hacia el norte": Panamá surge como un socio clave para el Mercosur

Sputnik Mundo

El Gobierno de Panamá ratificó ante el Mercosur su intención de asociarse con el bloque, con su papel de 'hub logístico' como principal atractivo. El... 10.07.2024, Sputnik Mundo

Además de la incorporación de Bolivia, la ausencia del argentino Javier Milei y el eterno debate sobre la flexibilización del bloque, la cumbre de presidentes del Mercosur celebrada en Paraguay dejó una novedad importante: el serio interés de Panamá de acercarse al bloque regional del Cono Sur.A pocos días de haber asumido el cargo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, visitó la ciudad de Asunción para participar, como invitado especial, de la cumbre de mandatarios del Mercosur del 8 de julio. Allí, el presidente panameño explicitó su voluntad de iniciar los pasos necesarios para asociarse al bloque de alguna manera."No puedo dejar pasar un foro tan importante como este para establecer el interés de nuestro Gobierno para participar en el Mercosur", afirmó Mulino durante su alocución en la cumbre. El mandatario panameño dijo quedar a la espera de iniciar las "comunicaciones pertinentes" para fortalecer el vínculo con el Mercosur y aseguró que comerciantes, industriales y agropecuarios de su país estarían ávidos de trabajar en un Tratado de Libre Comercio con el bloque.En diálogo con Sputnik, el economista panameño Olmedo Estrada explicó que la búsqueda de un acercamiento al Mercosur se enmarca en la necesidad de Panamá de atraer nuevas inversiones, bajo la premisa de que "si no hay nuevas inversiones no se va a poder dinamizar la economía".En ese camino, dijo Estrada, el Gobierno de Mulino se inició enfocado en realizar los contactos y visitas necesarias para atraer esas inversiones, urgido por la decisión de la calificadora de riesgo Fitch que en marzo de 2024 redujo la calificación crediticia de Panamá, haciéndolo perder el "grado inversor".Para Estrada, el país ofrece algunas oportunidades de inversión clave para el Cono Sur como lo es la industria de la pesca, un campo en el que los países del Mercosur pueden tener una experiencia que el istmo aún no. "Panamá tiene dos grandes océanos pero no tiene los recursos para invertir en una industria que mire con luces largas", sostuvo.El economista consideró que, como parte de las negociaciones para un acercamiento entre Panamá y el Mercosur, el país centroamericano podría ofrecer esta posibilidad a países "que tienen industrias pesqueras bien desarrolladas".La puerta de entrada a CentroaméricaDe todos modos, Estrada enfatizó que existe otro campo en el que Panamá puede ser verdaderamente clave para el Mercosur: el logístico. En efecto, el propio presidente Mulino lo deslizó durante la cumbre, cuando subrayó que su país "está en la mitad de las dos américas" y por lo tanto "juega un papel importante integracionista y de gran conectividad en nuestro mundo".Estrada coincidió con el mandatario en que el mayor fuerte de Panamá es su condición de hub logístico, tanto por su ubicación geográfica estratégica como por la administración del Canal de Panamá, que ya le permite al país ser un proveedor clave de servicios al comercio internacional.En ese sentido, remarcó que Panamá "es un hub que ya está demostrado a nivel aéreo y a nivel marítimo" y que en la actualidad administra embarcaciones de cargas "que llegan desde diferentes países como China, Europa o EEUU".Para el economista, una de las potencialidades del comercio entre el Mercosur y Panamá puede ser, precisamente, conectar la producción de alimentos de los países del Cono Sur con los mercados de Centroamérica.En eso coincide el economista paraguayo Víctor Benítez González que, consultado por Sputnik, defendió la importancia de que el Mercosur avance en negociaciones con Panamá debido a que "es una economía complementaria" pero, además, "va a permitir a países pequeños como Paraguay y Uruguay acceder al mercado centroamericano que es enorme".El analista puso como ejemplo las crecientes inversiones de importantes empresarios de Guatemala en Paraguay en el campo de los bienes raíces y el comercio minorista en grandes centros comerciales. "Hay un ida y vuelta muy importante con el mercado centroamericano y Panamá es un hub súper importante", remarcó.De todos modos, el analista señaló la necesidad de que Panamá atienda los señalamientos que pesan sobre el país por parte de EEUU o la Unión Europea en materia de lavado de activos y que incidió en que pierda su grado inversor.

