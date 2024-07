https://latamnews.lat/20240710/amlo-celebra-posicion-de-mexico-en-ranking-de-la-ocde-sobre-confianza-en-el-gobierno-1156045493.html

AMLO celebra posición de México en ranking de la OCDE sobre confianza en el Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la nación latinoamericana esté en el tercer lugar del conteo de la Organización para la... 10.07.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano dio a conocer que, en el listado, 54% de la población nacional reportó en 2023 una alta o moderadamente alta confianza en las instituciones gubernamentales. Ese nivel se encuentra por encima del porcentaje promedio de las naciones que componen la Organización, que es de 39%.Igualmente, el presidente mexicano reconoció que instituciones como la OCDE solo se han concebido como aparatos burocráticos, por lo que olvidan que deben atender a la sociedad."Somos servidores públicos. ¿Para que sirve una oficina que le cuesta mucho al pueblo si lo que hace no beneficia a nadie? Nada más llega a cobrar, a pasar el tiempo ahí. Ya no se puede eso. Es importante la austeridad, que no haya, como siempre lo decimos, gobierno rico con pueblo pobre", aseveró.En la encuesta de la OCDE, que analizó la confianza de 30 Estados, los dos primeros peldaños corresponden a Suiza, con 61,9%, y Luxemburgo, con 55,6%.Mientras tanto, los escalones más bajos son para Eslovenia (27,9%), Reino Unido (26,7%) y República Checa (18,6%).

