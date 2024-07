https://latamnews.lat/20240710/amlo-admite-que-fracaso-su-programa-de-salud-publica-por-un-tropiezo-administrativo-1156049578.html

AMLO admite que fracasó su programa de salud pública por un "tropiezo administrativo"

"En el caso de la salud (...), ahí no funcionó lo que teníamos pensado [el Insabi]. Desde el principio teníamos [en mente] el IMSS-Bienestar (...). Hubo muchas resistencias y decidimos crear el Insabi, buscando así resolver. Pero los de [esa institución], sumado a las inercias, llevaban a que, al final, hiciéramos lo mismo: entregarle los fondos a los estados", expresó en conferencia de prensa.Asimismo, López Obrador indicó que uno de los avances que se dieron con esta estrategia de salud fue la adquisición de medicamentos en otros países, con el fin de brindar apoyo a la población mexicana."Como tenían el negocio de la venta de medicamentos unos cuantos, [poseían] tanto poder que no se podían comprar medicamentos en el extranjero (...). Tuvimos que cambiar la ley (...). Era un monopolio, tenían el control en beneficio de 10 empresas, que ni siquiera eran laboratorios", puntualizó.En 2020, el Gobierno de México presentó el Insabi, con el que tenía como objetivo dotar de atención médica gratuita para toda la población, incluso la que no estuviera inscrita bajo los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Igualmente, se planeaba contratar a cerca de 87.000 trabajadores de la salud.El proyecto, que sirvió para reemplazar el Seguro Popular, uno de los programas de salud más relevantes desde el sexenio del exmandatario Vicente Fox (2000-2006), tuvo una inversión inicial de alrededor de 2.100 millones de dólares."Es un desafío garantizar que el pueblo de México, sobre todo la gente humilde, la más necesitada, tenga la tranquilidad de que si se enferma va a ser atendido, curado y de que no se va a quedar en el abandono, o que va acabar con sus poco bienes para pagar operaciones o medicamentos costosos", declaró López Obrador en una conferencia de prensa de enero de 2020.

