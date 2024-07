https://latamnews.lat/20240710/actor-estadounidense-george-clooney-pide-a-biden-que-se-baje-de-la-carrera-presidencial-1156048608.html

Actor estadounidense George Clooney pide a Biden que se baje de la carrera presidencial

Actor estadounidense George Clooney pide a Biden que se baje de la carrera presidencial

WASHINGTON (Sputnik) — El actor estadounidense George Clooney expresó este miércoles su apoyo a Joe Biden, pero dijo que el presidente no puede ganar la lucha...

"Me encanta Joe Biden como senador, como vicepresidente y como presidente. Le considero un amigo y creo en él (…) En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas a las que se ha enfrentado. Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo", destacó Clooney en un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times. El mandatario no es la misma persona que era en 2010 o incluso en 2020, añadió. Clooney hizo referencia a la frase que el entonces vicepresidente le dijo a Barack Obama (2009-2017) en ceremonia de promulgación de la ley de reforma sanitaria y quedó para la historia: "This is a big fucking deal" (Esto es algo de puta madre). El 27 de junio, Biden y Trump se enfrentaron en la ciudad de Atlanta en el primer debate presidencial de cara a las elecciones. El pobre desempeño del actual presidente, que se mostró balbuceante y quedó en algunos momentos en blanco, generó preocupación entre los demócratas respecto al futuro de la candidatura del mandatario. Clooney añadió que los principales demócratas, incluidos Chuck Schumer y Nancy Pelosi, junto con senadores y representantes, deberían pedir a Biden que "se aparte voluntariamente". Las elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para el 5 de noviembre. Los principales candidatos son Biden, por el Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump (2017-2021), por el opositor Partido Republicano. Trump y Biden mantendrán otro debate presidencial el 10 de septiembre.

