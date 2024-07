https://latamnews.lat/20240709/revelan-casos-de-abuso-y-asesinatos-indiscriminados-parte-militares-israelies-en-gaza-1156012206.html

Revelan casos de abuso y asesinatos indiscriminados parte militares israelíes en Gaza

Revelan casos de abuso y asesinatos indiscriminados parte militares israelíes en Gaza

09.07.2024

El medio de comunicación independiente +972 Magazine publicó un informe que reúne varias entrevistas a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que describen una política que permitía a los soldados disparar prácticamente a voluntad y requería que incendiaran las casas de los palestinos que ocupaban.'Fuego normal' para desaguarseSegún el testimonio de un reservista israelí que sirvió en el norte de Gaza, identificado como S., los uniformados a menudo disparan indiscriminadamente para desahogarse durante la operación.Otro soldado que sirvió en las fuerzas regulares en Gaza durante meses, B., comparte que "había una total libertad de acción" incluso en el centro de mando de su batallón. El militar describió un incidente ocurrido en noviembre, cuando los soldados mataron a varios civiles durante la evacuación de una escuela cercana al barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, que había servido de refugio a los palestinos desplazados.El mismo soldado afirma que, de manera predeterminada, "todo hombre entre 16 y 50 años es sospechoso de ser terrorista".Ambos describieron una política de las FDI que designaría ciertas áreas como zonas prohibidas, donde cualquier palestino que entrara sería fusilado. Algunas de esas áreas permitían el paso de camiones de ayuda internacional, pero cualquier civil que intentara seguirlos sería abatido."Si vives una sensación de amenaza, no hay necesidad de explicarlo: simplemente se dispara. Cuando los soldados ven que alguien se acerca, está permitido disparar al centro de su masa [su cuerpo], no al aire. Está permitido disparar a todo el mundo, a una niña, a una anciana", confiesa B.Escondiendo cadáveresLos soldados testificaron que en toda Gaza, cadáveres de palestinos vestidos de civil permanecían esparcidos por las carreteras y en el campo abierto. "Toda la zona estaba llena de cuerpos", confiesa S.Los cuerpos se retiran únicamente antes de la llegada de los convoyes humanitarios. "Un [buldócer Caterpillar] D-9 baja, con un tanque, y limpia la zona de cadáveres, los entierra bajo los escombros y los voltea a un lado para que los convoyes [humanitarios] no los vean, para que no salgan imágenes de personas en avanzado estado de descomposición", describe.El militar confiesa que si bien ciertos objetivos sensibles, como escuelas, hospitales, instituciones religiosas y edificios de organizaciones internacionales requerían una mayor autorización para ser atacada, casi siempre se concedía. "Puedo contar con los dedos de una mano los casos en los que nos dijeron que no disparáramos. Incluso en cuestiones tan delicadas como las escuelas, [la aprobación] parece una mera formalidad", señala.Incendiando casas de los palestinosYuval Green, un reservista de 26 años, es uno de los 41 militares de las FDI que firmaron una carta en la que declaraban su negativa a seguir sirviendo en Gaza y se mostró dispuesto a hablar públicamente con +972. Él y otro soldado anónimo describieron una política que exigía incendiar casas palestinas después de que las tropas israelíes las utilizaran.Otro soldado respalda la versión de Green y asegura que las órdenes de quemar casas venían de los altos mandos de las FDI. "Antes de irte, quemas la casa, todas las casas", explica el soldado. "Es para que [los palestinos] no puedan regresar, y si dejamos munición o comida, los terroristas no podrán usarla"."Destruíamos todo lo que queríamos", agrega Green."No se trata de un deseo de destruir, sino de una indiferencia total hacia todo lo que pertenece a [los palestinos]. Todos los días, un D-9 derriba casas. No he tomado fotos del antes y el después, pero nunca olvidaré cómo un barrio que era realmente hermoso quedó reducido a arena", confiesa.Según el Ministerio de Salud palestino, al menos 38.200 personas han perdido la vida en la contraofensiva israelí tras el 7 de octubre del 2023. Sin embargo, un informe de la revista médica británica Lancet estima que el número real de muertos podría superar los 186.000, aproximadamente el 8% de la población de Gaza. En mayo de 2024, el fiscal de la CPI pidió una orden de arresto de Netanyahu por crímenes de guerra.

