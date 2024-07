https://latamnews.lat/20240709/reino-unido-sunak-habra-sido-vapuleado-pero-el-guerrerismo-britanico-sigue-mas-vivo-que-nunca-1156023760.html

Reino Unido: Sunak habrá sido vapuleado, pero el 'guerrerismo' británico sigue más vivo que nunca

Cambiar, para que nada cambie. Es lo que ha pasado en las recientes elecciones del Reino Unido. Y es que a pesar de que Rishi Sunak ya no es el primer ministro...

'Gatopardismo' de manualLos números dicen que el pueblo británico votó por un cambio en el Reino Unido, tras 14 años de líderes conservadores que se desempeñaron como primeros ministros. Con 412 asientos en el Parlamento, el Partido Laborista ha logrado la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Tal es la mayoría que puede gobernar pasando el rodillo. El problema, es que este rodillo no trae nuevos colores, sino que seguirá dando "manos" del mismo tono que hasta el presente.A efectos puramente anecdóticos, podemos agregar que el Partido Conservador, al que representaba Sunak, logró 120 escaños, seguido del Liberal Demócrata, con 71, mientras que el Partido Nacional Escocés (SNP) y el irlandés Sinn Féin han obtenido 9 y 7 escaños, respectivamente.Desde el minuto uno de su gestión que recién inicia, el nuevo primer ministro, Keir Starmer, dejó claro que las cosas seguirán como están, salvo algunas promesas dichas en versos sueltos respecto a cuestiones domésticas. Entonces, ¿para qué votaron los ciudadanos?, es la interrogante legítima que surge.Stamer reafirmó su compromiso con la OTAN como "piedra angular" de la seguridad europea es "inquebrantable", al igual que sus relaciones con Estados Unidos, país que al que considera como un aliado indispensable. Asimismo, se ha comprometido a mantener el apoyo militar y financiero a Ucrania.Al respecto, el doctor en geopolítica, Rolando Dromundo, madvierte que “la Gran Bretaña va a seguir apoyando a Israel, va a seguir enviando armas a Ucrania, y seguirá fielmente la línea política que le diga EEUU, además de que confrontarán a China cuando sea necesario. En eso no hay duda, son cosas que no están en juego, no están en discusión”.

