https://latamnews.lat/20240709/que-retos-debe-enfrentar-el-proximo-secretario-de-seguridad-de-mexico-1155975325.html

¿Qué retos debe enfrentar el próximo secretario de seguridad de México?

¿Qué retos debe enfrentar el próximo secretario de seguridad de México?

Sputnik Mundo

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó a la tercera parte de los integrantes del que será su gabinete. Entre los perfiles anunciados... 09.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-09T18:00+0000

2024-07-09T18:00+0000

2024-07-09T18:00+0000

américa latina

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

ayotzinapa

méxico

seguridad

omar garcía harfuch

inseguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/14/1143919257_0:165:1600:1066_1920x0_80_0_0_5242b0e77d671428b51a69229a5fbc66.jpg

García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de 2019 a 2023, es una de las figuras más cercanas a la próxima presidenta del país latinoamericano. Es también heredero de una larga tradición familiar de personajes involucrados en la seguridad nacional, así como en episodios funestos de la historia mexicana. Luego de competir en el proceso interno del partido oficialista Morena para obtener la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (la cual al final le fue dada a Clara Brugada), García Harfuch encabezará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrastrando una serie de cuestionamientos provenientes incluso de simpatizantes al actual Gobierno por su relación con el caso Ayotzinapa.Tradición familiarGarcía Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, quien en 1976 estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el mandato del expresidente José López Portillo, una agencia de inteligencia creada durante el gobierno del expresidente Miguel Alemán Valdés, cuyo objetivo fue el combate de actividades subversivas y terroristas.Dicha dependencia fue una de las piezas clave del Estado mexicano en la denominada Guerra Sucia, la cual consistió en una serie de medidas implementadas por las Fuerzas Armadas y la policía para la represión de la oposición en el país. Durante ese periodo hubo crímenes de Estado que incluso el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ordenó investigar para obtener mayor transparencia. Guillermo Garduño Valero, doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice en entrevista con Sputnik que, luego de su paso por la agencia de inteligencia, García Paniagua fue designado como secretario de Reforma Agraria (actualmente de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) e incluso fue uno de los finalistas por la candidatura presidencial del dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual al final obtuvo Miguel de la Madrid.Gutiérrez Barrios estaba al frente de la DFS el 2 de octubre de 1968, fecha en la que ocurrió la Matanza de Tlatelolco, una movilización de las fuerzas del Estado contra estudiantes en la que al menos 300 personas fueron asesinadas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.También el abuelo de García Harfuch, Marcelino García Barragán, formó parte de la cúpula encargada de la seguridad de México. Luego de haber participado a los 18 años en la Revolución de México, el otrora gobernador de Jalisco fue designado como secretario de la Defensa para el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en el que ocurrió la Matanza de Tlatelolco.El doctor Garduño Valero señala que García Barragán fue designado en el cargo por pertenecer a un círculo de figuras militares que pactaron no lanzarse por cargos políticos, lo que permitió que la presidencia estuviera a cargo de civiles y fue desplazando de la escena política al poder militar.Formado en la extinta Policía FederalGarcía Harfuch es licenciado en Derecho y Seguridad Pública. Además, cuenta con estudios acreditados por instituciones como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Academia Nacional del FBI y la Universidad de Harvard, entre otras.En el 2008 se integró a la hoy extinta Policía Federal de México, donde desempeñó diversos cargos, entre los que destacan una coordinación estatal y la jefatura de la División de Investigación.De 2012 a agosto de 2014, estuvo al frente de la coordinación estatal de la Policía Federal en el sureño estado de Guerrero. Para septiembre de ese año, se unió a la División de Gendarmería de ese cuerpo policial.Dos años después, y hasta 2019, encabezó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antes Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República). En junio de ese año, fue nombrado jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y, tres meses después, fue designado secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.El especialista señala, sin embargo, que García Harfuch deberá tener especial cuidado en no asumir que la operación a nivel nacional es similar a la operación que él coordinó a nivel local, en la Ciudad de México: "En esta propensión centralista que hay en la forma en la que se hace, piensa y administra la política en México, se establecen criterios sobre todo el terreno, como si no hubiera distingos o asientos específicos de una parte a otra". Ayotzinapa y el atentado en su contraEl 26 de junio de 2020, García Harfuch fue víctima de un atentado armado del que solo salió lesionado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas (GMT -6) en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, una de las principales de la capital del país.Sujetos armados a bordo de una camioneta interceptaron el vehículo del entonces funcionario capitalino y dispararon en su contra más de 400 veces. El ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).El especialista Garduño Valero considera que este evento afianzó la cercanía de García Harfuch con la ahora virtual presidenta electa de México.Otro hecho importante que marcó la carrera del próximo secretario de Seguridad de México fue su vinculación con el caso Ayotzinapa, que el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le adjudicó al presentar los resultados de la investigación de la comisión encargada de llegar al fondo de los hechos.El caso Ayotzinapa fue un hito en la vida nacional. La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero (estado en el que García Harfuch se desempeñaba como titular de la Policía Federal), 43 estudiantes normalistas fueron detenidos y posteriormente desaparecidos, esto como resultado de un contubernio entre las autoridades y el crimen organizado.De acuerdo con los resultados que presentó Encinas, García Harfuch fue partícipe en las reuniones en las que se gestó la "verdad histórica", una versión judicial oficial difundida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que se afirma que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de la comunidad de Cocula (Guerrero) por integrantes del cártel Guerreros Unidos.Esa versión fue duramente criticada por familiares y especialistas. La presión para dar con la verdad de los hechos fue tal que el actual Gobierno enarboló la causa durante la campaña y prometió esclarecer el caso.García Harfuch negó su participación en la creación de esta explicación del presunto destino de los normalistas. Al respecto, el doctor Garduño Valero considera que este señalamiento no repercutirá en la labor del próximo funcionario federal, y aseguró que él "no tuvo muchísimo que ver” respecto a las acusaciones en su contra.¿Podrá atajar la inseguridad en México?Ambos especialistas coinciden en que García Harfuch cuenta con las herramientas necesarias para poder hacer frente a uno de los problemas que más aqueja a la sociedad mexicana: la inseguridad.De acuerdo con cifras oficiales, hasta mayo, en el actual sexenio, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se registran más de 160.000 homicidios dolosos en el país, incluidos feminicidios, con lo que se superó ya la incidencia reportada en el Gobierno anterior.De acuerdo con el especialista, es necesario en primer lugar fortalecer las fuerzas de seguridad, tanto a nivel estatal como municipal. Oliva Posas señala que, con la apuesta a la Guardia Nacional, institución creada a iniciativa del Gobierno federal, las instancias locales cayeron en el abandono. Otro aspecto que considera sumamente relevante es la tarea de garantizar la seguridad de las carreteras federales.Otro punto que resalta es que se requiere fortalecer la colaboración de la dependencia no solo con las Fuerzas Armadas (Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Marina), sino también con las agencias involucradas en el combate a la delincuencia, como la Unidad de Inteligencia Financiera.“Siempre se habla de coordinación y justo es lo que no hay, precisamente de lo que se ha carecido durante no solamente este sexenio, durante sexenios completos no ha habido esta integración, esta coordinación”, señaló el especialista.Por su parte, el analista Garduño Valero considera que, debido a su perfil, cercano tanto a la operación militar como a los temas de seguridad, García Harfuch será un personaje clave para la estrategia contra el crimen de la próxima administración.El analista considera además que el hecho de que Sheinbaum designe a perfiles cercanos a ella en dependencias de gran relevancia con su administración permite prever que habrá modificaciones en la estrategia de seguridad que se ha impulsado en el actual sexenio.

https://latamnews.lat/20211008/guerra-sucia-en-mexico-el-sentimiento-el-dolor-y-la-rabia-la-vas-heredando--1116898364.html

https://latamnews.lat/20240705/mexico-gabinete-de-sheinbaum-profesional-y-fiel-a-un-proyecto-politico-1155945325.html

https://latamnews.lat/20240705/es-urgente-haya-una-reforma-sobre-las-fiscalias-de-mexico-la-propuesta-de-amlo-es-factible-1155867417.html

ayotzinapa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Jarquín

José Jarquín

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Jarquín

claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, ayotzinapa, méxico, seguridad, omar garcía harfuch, inseguridad, 💬 opinión y análisis