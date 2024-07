https://latamnews.lat/20240709/lula-considera-una-tonteria-inmensa-que-milei-haya-faltado-a-la-cumbre-del-mercosur-1156003620.html

Lula considera una "tontería inmensa" que Milei haya faltado a la cumbre del Mercosur

Lula considera una "tontería inmensa" que Milei haya faltado a la cumbre del Mercosur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una "tontería inmensa" el hecho de que su par argentino, Javier... 09.07.2024, Sputnik Mundo

"Quien pierde es quien no viene, [es] una tontería inmensa que un país como Argentina no participe en la reunión del Mercosur, es triste para Argentina", dijo Lula en declaraciones a la prensa tras el encuentro, según recoge el diario O Globo. Milei informó hace días que no asistiría a la reunión alegando que su agenda estaba sobrecargada. El domingo estuvo con el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros políticos conservadores brasileños en Balneario Camboriú (sur de Brasil), donde se celebraba la CPAC, una convención de la derecha. Preguntado por la asistencia de Milei al acto (era su primer viaje a Brasil como presidente de Argentina), Lula dijo no tener interés, aunque aprovechó para criticar la reunión ultra. En su discurso oficial ante el resto de líderes del Mercosur, Lula no citó directamente a Milei, aunque criticó los extremismos y la división interna del bloque, así como los intentos de rescatar experiencias ultraliberales, la alusión más o menos evidente al presidente argentino.

