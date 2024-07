https://latamnews.lat/20240709/la-visita-de-modi-a-moscu-rompe-mitos-sobre-rusia-y-sobre-la-postura-de-la-india-hacia-occidente-1156022549.html

La visita de Modi a Moscú "rompe mitos" sobre el supuesto aislamiento de Rusia

Sputnik Mundo

La visita oficial del primer ministro de la India, Narendra Modi, a Rusia, desmitificó el supuesto aislamiento de Moscú del resto del mundo por el conflicto en... 09.07.2024, Sputnik Mundo

Y es que Narendra Modi, a decir del experto, es el jefe de Estado con "mayor nivel de aceptación en el mundo", pues encabeza "la democracia más grande en términos brutos". Además, López Almejo recuerda el reciente encuentro entre el mandatario ruso y el presidente chino Xi Jinping, "el presidente del país económicamente más dinámico del mundo".Otro factor relevante que aborda el experto es el supuesto acercamiento cada vez mayor de la India con los países occidentales, un hecho que tiene sus matices y no puede categorizarse en términos absolutos, refiere el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt). "Recordemos que, para efectos de la relación Estados Unidos-China, Washington le está armando un equipo de adversarios para rodear a [Pekín] llamado Quad, conformado por naciones como Reino Unido, Australia y Japón, con el cual Estados Unidos aprovecha las divisiones naturales de la región y busca más división. Pero, con esta visita, se muestra que la India no es cercana a Occidente", puntualiza.El primer ministro de la India viajó a Rusia para sostener un diálogo con Vladímir Putin entre el 8 y 9 de julio. Tras las negociaciones, Modi calificó la reunión como "fructífera" y con caminos para avanzar bilateralmente en muchos sectores."Ambos estamos convencidos de que se necesitan mayores esfuerzos para garantizar la estabilidad y la paz mundial. En el futuro, continuaremos trabajando juntos para lograr estos objetivos", destacó Modi en conferencia de prensa tras su encuentro con Putin.Un encuentro bajo la lupa de OccidenteLa reunión de Narendra Modi con Vladímir Putin ocurre después de que el presidente ruso realizara una gira por países como China y Corea del Norte, donde firmó acuerdos de cooperación estratégica. Además, Putin también sostuvo un encuentro reciente con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien a menudo critica a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por el multimillonario apoyo militar que ofrece a Ucrania a costa de la seguridad europea. Tras estos movimientos diplomáticos de Putin —que fueron seguidos con lupa por los líderes occidentales—, la OTAN realiza una cumbre esta semana en Washington para definir un plan de respaldo sostenido para Kiev, en momentos en que las fuerzas rusas dominan al frente en Ucrania. En este sentido, en entrevista con Sputnik, el internacionalista y experto en Negociaciones de Política Exterior, Rubén Ramos Muñoz, puntualiza que será vital revisar cuáles serán los comentarios de la Alianza atlántica sobre el encuentro entre Modi y Putin.Por otro lado, la búsqueda de diálogo para finalizar el conflicto en Ucrania es un tema que ha aparecido constantemente en diversos foros internacionales. En ese sentido, el experto recuerda que Nueva Delhi impulsa la paz, pero a la vez desea mantener una buena relación con Moscú, con quien comparte espacio en el bloque de los BRICS. La relación hacia el futuroTras el diálogo con el presidente ruso, el primer ministro indio hizo énfasis en la disposición de incrementar el vínculo bilateral en aspectos como el comercio, la seguridad, la agricultura, la tecnología y la innovación. Moscú y Nueva Delhi acordaron este 9 de julio aumentar sus esfuerzos para crear una arquitectura de seguridad regional equitativa e indivisible. En este respecto, Putin y Modi confirmaron la importancia del diálogo sobre cuestiones bilaterales y regionales a nivel del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y del asesor del primer ministro de la India para la seguridad nacional y de los Consejos de Seguridad. En particular, ambas naciones se dedicarán a la investigación y al desarrollo, así como a la producción conjunta de tecnologías y sistemas avanzados de defensa. Asimismo, los dos países acordaron intensificar la producción india de repuestos, componentes, unidades y otros productos para mantener equipos y armas de fabricación rusa.Según López Almejo, Rusia juega "una postura ambivalente, pero doblemente benéfica para la India": por un lado, es proveedor de armamento; por otro, es "armonizador" de las relaciones indias con China y Pakistán, países con los que Nueva Delhi mantiene varias diferencias geopolíticas, concluye el experto.

