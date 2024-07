https://latamnews.lat/20240709/la-otan-presentara-un-plan-para-fortalecer-a-kiev-con-aviones-f-16-1156021833.html

La OTAN presentará un plan para fortalecer a Kiev con aviones F-16

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) presentará un plan para fortalecer la defensa aérea vital ucraniana y desarrollar su poderío aéreo con...

"[En los próximos días] también haremos anuncios presentando cómo planeamos fortalecer la defensa área vital de Ucrania y desarrollar su poderío aéreo a través del suministro de [aviones de combate] F-16", dijo el funcionario durante un evento organizado por la Cámara de Comercio del país norteamericano. La capital estadounidense recibe desde este 9 de julio y hasta el 11 la cumbre de la OTAN, donde el conflicto en Ucrania será el principal tema de las conversaciones, aunque todavía no existe un consenso entre los 32 países miembros del bloque para adherir a Kiev al grupo. Sullivan dijo también que la Alianza atlántica anunciará cuatro proyectos en conjunto con países de la región Indo Pacífico, uno de ellos vinculado a Ucrania. Asimismo, durante la cumbre se develará un plan para que los miembros de la OTAN fortalezcan su industria de defensa en sus respectivos países. A principios de julio, los Países Bajos autorizaron el envío de 24 aviones de combate F-16 a las fuerzas ucranianas, los cuales serán entregados en breve, según declaró este 1 de julio la ministra saliente de Defensa, Kajsa Ollongren.Rusia ha advertido que los cazas F-16 de fabricación estadounidense son aeronaves que pueden portar armas nucleares, algo que podría agravar la crisis ucraniana, según el Kremlin. Por ello, Moscú dijo que considerará el envío de estos aviones de Estados Unidos y la OTAN "como una provocación".Según el diario The New York Times, Kiev ya tendría 12 militares adiestrados para pilotar aviones F-16, pero podría disponer de solo seis de estos aviones de combate para julio de este año.

