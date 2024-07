https://latamnews.lat/20240709/la-explotacion-del-litio-en-mexico-seguiria-pausada-por-litigios-y-falta-de-tecnologia-1156005983.html

La explotación del litio en México seguiría pausada por litigios y falta de tecnología

09.07.2024

México no ha extraído un solo gramo de este material a pesar de que la "nacionalización del litio" fue una de las banderas políticas más importantes de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. En junio, la minera de origen chino Ganfeng Lithium solicitó un arbitraje internacional contra México después de que el Gobierno federal cancelara sus concesiones en Bacadéhuachi, estado de Sonora (norte). La compañía acusa que hizo inversiones y exige la recuperación de las concesiones, al igual que una compensación económica.El diario español explica que este litigio ha pausado el proyecto de litio más avanzado en territorio mexicano, el cual estará en un detenido hasta que el arbitraje internacional solicitado por Ganfeng Lithium concluya. La empresa china argumenta ante la unidad de arbitrajes internacionales del Banco Mundial que dichas concesiones no pueden verse afectadas por la reforma a la Ley Minera de 2022, porque fueron otorgadas antes de la modificación.Por su parte, a finales de junio, el presidente López Obrador aseguró que defenderá las reservas nacionales del litio mexicano pese al arbitraje de la empresa china Ganfeng Lithium Group en contra del Gobierno de México. El mandatario explicó que existen diferencias en las concesiones debido a que la que fue entregada por el gigante chino fue "genérica" y no específica para el litio.Otro problema al que se enfrenta la incipiente industria mexicana del litio es que ese metal blando se encuentra en bancos de arcilla y no en salares. Por ello, su extracción es más compleja y costosa, de acuerdo con el informe. "Las reservas de litio en Sonora son de tipo arcilloso y, hasta el momento, solo hay dos o tres empresas en el mundo que han demostrado tener capacidades técnicas, económicas y operativas para hacer viable un proyecto con estas características, entre ellas está Ganfeng Lithium, que ahora mismo es la dueña de Bacanora Lithium, en Sonora", explicó a El País Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sugirió que en su gobierno echará mano de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para conseguir la exploración y explotación del litio; sin embargo, la idea, por sí sola, ha generado escepticismo en el sector dada la crisis financiera de la petrolera estatal, aunque otro sector reconoce que cuenta con las capacidades y experiencias necesarias.

