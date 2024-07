https://latamnews.lat/20240709/informan-que-un-especialista-en-parkinson-visito-varias-veces-la-casa-blanca-en-los-ultimos-meses-1156008460.html

Informan que un especialista en Parkinson visitó varias veces la Casa Blanca en los últimos meses

Informan que un especialista en Parkinson visitó varias veces la Casa Blanca en los últimos meses

Un neurólogo especializado en trastornos motrices, como la enfermedad de Parkinson, visitó la Casa Blanca varias veces desde el verano de 2023 hasta la... 09.07.2024, Sputnik Mundo

El doctor Kevin Cannard, del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, acudió a la Casa Blanca en ocho ocasiones a lo largo de ocho meses, según los registros de visitas. Asímismo, el artículo no confirma si Cannard visitó la Casa Blanca para hablar de la salud de Biden, cuyas capacidades cognitivas y aptitud general para ejercer como presidente han sido cuestionadas en los últimos días tras su actuación en el debate contra el rival republicano Donald Trump.La Casa Blanca lo niega sin negarloLa portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que Biden no está recibiendo tratamiento por Parkinson, pero al mismo tiempo no refutó las posibles visitas del doctor Cannard para evaluar al mandatario por sospechas de demencia. Biden y su equipo de campaña insisten en que seguirá presentándose a la reelección, a pesar de la preocupación de algunos demócratas. Con ello, el actual presidente de EEUU se niega a someterse a una prueba cognitiva como parte de sus revisiones médicas presidenciales rutinarias.Estados Unidos celebrará sus comicios presidenciales el próximo 5 de noviembre. Biden pretende reelegirse ante un Donald Trump que enfrenta cuatro juicios diferentes, algo que el republicano ha criticado severamente por considerar que Biden utiliza al Gobierno para tratar de frustrar las aspiraciones presidenciales del republicano.

