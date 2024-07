https://latamnews.lat/20240709/el-kremlin-rusia-se-limita-a-atacar-los-objetivos-militares-en-ucrania-1156009788.html

El Kremlin asevera que las FFAA rusas atacan exclusivamente las instalaciones militares de Ucrania

El Kremlin asevera que las FFAA rusas atacan exclusivamente las instalaciones militares de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Rusia se limitan a atacar objetivos militares en Ucrania, reafirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov... 09.07.2024, Sputnik Mundo

Preguntado por el impacto de misiles en dos centros médicos de Kiev el 8 de julio, Peskov remitió al comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Rusia que rechazó de plano los bombardeos sobre instalaciones civiles. El 8 de lunes, las autoridades de Kiev denunciaron un supuesto ataque ruso con misiles al hospital infantil Okhmatdyt, el mayor de Ucrania, que causó dos muertos y 16 heridos, entre ellos siete niños. En otro distrito de la capital ucraniana, la caída de fragmentos sobre un centro médico provocó la muerte de siete personas, según el alcalde Vitali Klichko. A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia negó en términos categóricos los bombardeos de instalaciones civiles señalando que las imágenes de múltiples fotos y videos grabados en el lugar confirman inequívocamente que los destrozos fueron causados por la caída un misil antiaéreo lanzado desde el recinto urbano. Según el ente castrense, Rusia lanzó el 8 de julio por la mañana un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance contra "instalaciones de la industria militar de Ucrania y bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", y batió los blancos asignados. A juicio del Ministerio de Defensa ruso, Kiev está desatando una "histeria" ante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tendrá lugar en Washington del 9 al 11 de julio. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. El 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.La cumbre de la OTAN en WashingtonMoscú seguirá de cerca la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se celebrará del 9 al 11 de julio en Washington, aseguró Peskov.La próxima cumbre de la OTAN se llevará a cabo del 9 al 11 de julio en la capital estadounidense y coincidirá con el 75 aniversario de la firma del tratado fundacional del bloque bélico.Además, el portavoz destacó que la OTAN participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Kiev. Agregó que el bloque "ha declarado abiertamente en varias ocasiones su objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla".Rusia y Corea del NorteEl Kremlin resaltó la intención de Rusia de fomentar e intensificar las relaciones con Corea del Norte en todos los ámbitos posibles.Los dos países sellaron varios acuerdos durante la visita que el presidente ruso, Vladímir Putin, realizó a Corea del Norte en junio pasado al frente de una nutrida delegación. En concreto, se firmó convenios en los ámbitos de la salud y la educación superior destinadas a la prevención de enfermedades infecciosas, la capacitación de personal médico, la regulación del comercio de medicamentos y equipos médicosRusia y Corea del Norte suscribieron además el Tratado de Asociación Estratégica Integral. Peskov subrayó que ahora el objetivo es hacer avanzar los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente Putin a Corea del Norte.

