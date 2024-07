https://latamnews.lat/20240709/el-ingreso-de-bolivia-puede-ser-un-punto-a-favor-para-los-paises-pequenos-del-mercosur-1156001920.html

El ingreso de Bolivia puede ser "un punto a favor para los países pequeños del Mercosur"

El ingreso de Bolivia puede ser "un punto a favor para los países pequeños del Mercosur"

Desde el nacimiento del bloque en 1991, las asimetrías entre sus miembros fueron una de las mayores características y desafíos del Mercosur. Para comprobarlo, basta con advertir que el acuerdo comercial incluye a Brasil y Argentina, con 205 y 46 millones de habitantes respectivamente, y a Paraguay y Uruguay, con 6 y 3,4 millones.Por eso, la incorporación de Bolivia como nuevo miembro pleno pone al bloque del sur del continente sudamericano como una nueva oportunidad de moderar las diferencias entre socios grandes y pequeños y sus diferentes intereses.La experta argentina, especializada en política exterior paraguaya, consideró que la llegada de Bolivia al bloque —que con 12 millones de habitantes se acerca más a los socios pequeños del bloque— puede "ayudar a poner el foco en los problemas que siguen habiendo respecto a las asimetrías estructurales en el desarrollo, la infraestructura, los sectores productivos o exportadores, etc.".Para Heduvan, también es posible que la incorporación de Bolivia también permita "ayudar a revitalizar el bloque" o impulsar a los socios tradicionales a "buscar soluciones comunes, al menos para demostrarle a Bolivia que el bloque avanza hacia alguna dirección".Ahora bien, la sola adhesión de un nuevo socio "pequeño" no solucionará los problemas por sí mismo. Para la experta, "mientras los países tengan intereses tan opuestos, el agregar un socio más difícilmente solucione algo". "Todo depende de la predisposición de consenso que demuestren los miembros, que últimamente es poca", sintetizó.La analista consideró, además, que no necesariamente la participación boliviana significará una adhesión de La Paz a las posturas sostenidas por Asunción o Montevideo. "El bloque no se caracteriza por un alineamiento de grandes contra pequeños, sino más bien por alianzas mediadas por afinidades políticas, ideológicas o de coincidencias en los programas económico-comerciales de los gobiernos, lo cual no depende del tamaño", apuntó.Menos optimista, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi dijo a Sputnik que "si bien la teoría diría que un nuevo miembro debería atomizar le poder y romper con esa concentración tan fuerte que tiene Brasil y su vínculo con Argentina", la realidad del bloque sudamericano parece indicar otra cosa.Bartesaghi recordó que una debate similar se dio cuando Venezuela se incorporó formalmente como miembro pleno en 2012 y se preveía que pudiera morigerar la hegemonía de Buenos Aires y Brasilia.Eso hace, opinó el analista, que esos ingresos no hayan servido para buscar contrapesos a la hegemonía brasileña del bloque, por lo que no significarían "reequilibrios" en las asimetrías tradicionales del Mercosur. "Eso no se dio con Venezuela, no se dará con Bolivia y tampoco creo que suceda si el día de mañana ingresa otro miembro", complementó.¿El fin de los consensos?Desde su fundación, el Mercosur ha mantenido como norma que todas sus resoluciones deben ser aprobadas por consenso de los Estados parte, lo que en la práctica redundó en problemas para que la organización tome resoluciones importantes. Sin ir más lejos, los últimos años han estado marcados por la tensión entre Uruguay y los demás socios por la falta de consenso en cuanto a permitir que Montevideo avance en un acuerdo bilateral con China.De todas maneras, la analista admitió que la ampliación del bloque e incluso un eventual retorno de Venezuela como miembro activo, podrían llegar a "desencadenar una revisión del proceso de decisión por unanimidad".Para Bartesaghi, la cuestión entre mantener los consensos o pasar a un sistema de mayorías adquiere mayor importancia a medida que se suman nuevos miembros. Sin embargo, remarcó que no se trata de un debate que esté sobre la mesa ni "sea viable" en este momento del Mercosur.Según el analista uruguayo, el Mercosur ya tiene problemas para cumplir sus propias normativas actuales debido a que los socios mayores "han querido violar" la regla de los consensos. "Si no se respetan los consensos tampoco se van a respetar las mayorías", aventuró el especialista, para quien el problema de fondo no es la forma de definir las posiciones sino "el respeto a las normas regionales que se aprueban"."En la práctica el Mercosur tiene problemas mayores asociados a la intergubernabilidad, a la falta de supranacionalidad y a la falta de importancia del derecho comunitario frente al derecho interno de los países grandes que no quieren atarse al Mercosur y buscan tener la posibilidad de violar las normas cuando sea necesario", sostuvo.

mercosur, bolivia, brasil, uruguay, venezuela, argentina, 💬 opinión y análisis