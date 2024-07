https://latamnews.lat/20240709/alemania-albergara-nuevo-comando-de-la-otan-para-entrenar-militares-ucranianos-1156002702.html

Alemania albergará nuevo comando de la OTAN para entrenar militares ucranianos

En la cumbre de esta semana de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en Washington, sus miembros anunciarán la creación de un nuevo comando de la Alianza... 09.07.2024, Sputnik Mundo

Según el funcionario, este nuevo comando en suelo alemán aprovechará los "puntos fuertes institucionales" de la OTAN. Asimismo, comentó que el nuevo comando se llama Asistencia de Seguridad y Entrenamiento de la OTAN para Ucrania, pero puntualiza que éste no es un plan de acción sustituto ni ninguna membresía para que Kiev se integre pronto como miembro de la OTAN.La OTAN, según el funcionario, también anunciará un compromiso de asistencia de seguridad a Ucrania que incluirá hasta 40.000 millones de euros en apoyo durante el próximo año. De igual forma, dijo, la organización nombrará a un alto representante civil en Kiev para que actúe como punto focal para el compromiso de la OTAN con Ucrania. Carpenter comentó que ve el futuro de Ucrania en la OTAN, pero admitió que todavía no hay unanimidad entre los miembros del bloque para que Kiev se adhiera en este momento al grupo. "En este momento, no hay consenso entre los 32 [países miembros] para invitar [a Ucrania]. Pero cuando llegue ese momento, queremos que la situación sea la misma que con Suecia, Finlandia y algunos otros aliados que llevan años haciendo las reformas necesarias para poder unirse lo antes posible", señaló Carpenter.

