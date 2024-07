Un médico de Parkinson habría visitado la Casa Blanca varias veces

https://latamnews.lat/20240708/un-medico-de-parkinson-habria-visitado-la-casa-blanca-varias-veces-1156001544.html

Según The Washington Times y The New York Times, el médico Kevin R. Cannard, neurólogo de Bethesda y especialista en trastornos del movimiento afiliado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, habría visitado la oficina de la Unidad Médica de la Casa Blanca en 10 ocasiones desde noviembre de 2022.La primera visita de Cannard a la Casa Blanca habría sido el 15 de noviembre de 2022 y, desde entonces, se habría reunido principalmente con Megan Nasworthy, un enlace médico entre la Casa Blanca y Walter Reed. El 17 de enero de 2024, posiblemente se reunió con el doctor Kevin O'Connor, el médico de la Casa Blanca que trata al presidente Biden.Los registros —actualizados por última vez el 1 de julio— muestran que Cannard visitó la Casa Blanca por última vez el 28 de marzo.La prensa estadounidense aclara que los propósitos de las visitas Cannard no se revelan en los registros y no se sabe si las visitas estaban relacionadas con la salud del presidente.El 8 de julio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a confirmar las visitas del doctor Cannard, y solo dijo que un neurólogo no encontró ningún problema en el presidente. Además, afirmó que Biden no está recibiendo tratamiento para el Parkinson ni tomando medicación para esa enfermedad.Desde que tuvo un polémico desempeño en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones de noviembre —en el que balbuceó, dijo algunas frases sin sentido y le costaba hilar ideas—, Biden y su equipo se han esforzado por buscar demostrar que el presidente aún es apto para gobernar Estados Unidos pese a su avanzada edad (81 años). En una carta dirigida recientemente a los legisladores demócratas, Biden aseguró que no se retirará de la carrera electoral. "Quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros sitios, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a seguir esta contienda hasta el final y a derrotar a Donald Trump", escribió Biden en la carta.

