Qué esperar de las conversaciones Putin-Modi en Moscú

El primer ministro indio, Narendra Modi, visita Moscú los días 8 y 9 de julio para copresidir con el presidente ruso, Vladímir Putin, la 22.ª Cumbre anual... 08.07.2024, Sputnik Mundo

Moscú espera una "visita muy importante, a gran escala, significativa para las relaciones indo-rusas", subrayaron desde el Kremlin antes de la llegada del primer ministro indio a la capital rusa.La seguridad regional y mundial, junto con el comercio bilateral y la interacción económica, serán puntos centrales, añadió Peskov. La última vez que el primer ministro indio estuvo en Rusia fue en 2019, cuando acudió a la ciudad de Vladivostok, en el Lejano Oriente. El último viaje de Modi a Moscú fue en 2015. La XXI Cumbre India-Rusia se celebró en 2021.Rusia es un país que sigue siendo muy importante para el compromiso de la India en Eurasia, más allá de la relación estratégica bilateral global que ambas partes están desarrollando, dijo a Sputnik Raj Kumar Sharma, investigador senior de NatStrat, un think tank con sede en Nueva Deli.Subrayó que las próximas conversaciones deben contemplarse desde la óptica de un contexto bilateral extremadamente prometedor, que permite a la India y Rusia reforzar su autonomía estratégica en medio de los cambios geopolíticos globales.En un escenario geopolítico en el que la OTAN continúa su guerra proxy en Ucrania, el conflicto palestino-israelí no cesa y se avecinan elecciones en EEUU, Modi "eligió acertadamente visitar Rusia, destacando la resistencia de los lazos entre la India y Rusia en medio de muchos cambios geopolíticos", señaló.De hecho, para Modi, el viaje a Moscú es una demostración de la autonomía estratégica de la India y de sus propias ambiciones como líder del mundo no occidental. Para Putin, las conversaciones se enmarcan en una sucesión de encuentros recientes con líderes del sur global, que simbolizan el giro hacia un nuevo orden mundial.Agenda de la visita de Modi a MoscúModi llegará a Moscú el 8 de julio por la tarde y será recibido con una cena privada ofrecida por el presidente ruso. A continuación tendrán lugar conversaciones de la cumbre, que pondrán de relieve la buena sintonía entre ambos líderes, dijo el secretario de Exteriores de la India, Vinay Kwatra.El 9 de julio, Modi se reunirá con la comunidad india en Moscú. A continuación, depositará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, en el Kremlin, y visitará el recinto ferial Russia Expo de la capital rusa. El núcleo de la visita serán las conversaciones bilaterales entre Putin y Modi. Primero se celebrarán en un formato de "nivel restringido", a las que seguirán conversaciones más amplias a nivel de delegación.Temas clave sobre la mesaKwatra explicó a los periodistas la agenda de las conversaciones entre Modi y Putin.El alto diplomático alabó el hecho de que la "asociación estratégica privilegiada especial" entre ambos países se haya mantenido "resistente tras los múltiples desafíos geopolíticos".Se espera que Modi y Putin "compartan perspectivas sobre acontecimientos regionales y globales de interés mutuo y también evalúen el estado de los compromisos bilaterales en agrupaciones como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS], el G20, la Cumbre de Asia Oriental y las Naciones Unidas [ONU]", declaró Kwatra.La India también espera aumentar sus exportaciones.El ministro de Exteriores subrayó que los lazos de inversión entre ambas naciones también han ido en aumento, en particular en los sectores de la energía, la banca, los ferrocarriles y el acero. También se debatirá un mecanismo de pago sostenible en medio de la campaña de desdolarización.El diplomático declaró que esperan que la mejora de la cooperación en proyectos como el Corredor Internacional Norte-Sur, el Corredor Marítimo Chennai-Vladivostok y el puerto de Chabahar ocupen un lugar destacado en las conversaciones bilaterales de alto nivel.De hecho, este mes de junio, Rusia envió por primera vez dos trenes cargados de carbón a la India a través del Corredor Internacional Norte-Sur, recordó el experto Raj Kumar Sharma.El país asiático ha aumentado sus compras de carbón coquizable y térmico, y esta ruta tarda unos 23 días, mucho más que los 45 días que tarda el canal de Suez. Sharma también mencionó que, en el sur de Asia, Sri Lanka traspasará en breve la gestión de su aeropuerto internacional de Mattala, en Hambantota, construido por China, a una empresa conjunta indo-rusa.En cuando a las sanciones occidentales contra Rusia, señaló que Nueva Deli había tenido cuidado de adherirse a las sanciones de la ONU, pero en lo que respecta a las medidas del G7, el país ha "estado muy regularmente en contacto con el G7, esencialmente para proteger y hacer progresar nuestro interés nacional y nuestras necesidades nacionales en lo que se refiere a nuestros intereses económicos y políticos".Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los países occidentales redujeron en gran medida sus compras de petróleo y gas rusos en una medida que pretendía, aunque no lo consiguió, paralizar la economía rusa. La India, sin embargo, aumentó sus importaciones de petróleo ruso. Las importaciones del país de petróleo ruso se multiplicaron por 10 veces solo en 2023.En mayo se informó que la mayor corporación privada de la India, Reliance Industries, y la compañía energética rusa Rosneft firmaron un acuerdo de un año de duración por hasta tres millones de barriles de petróleo al mes que se pagarán en rublos rusos, como parte del impulso para abandonar la hegemonía del dólar estadounidense.La agencia nuclear estatal Rosatom y su homóloga india también están negociando una posible asociación en campos científicos y tecnológicos como la computación cuántica, las comunicaciones y los sensores cuánticos, según el jefe de Rosatom, Alexéi Lijachov.Los líderes también discutirán la cooperación bilateral en el Lejano Oriente ruso, que es el foco principal de la política Act Far East anunciada por Modi en 2019.Rusia sigue siendo el principal proveedor de armamento de la India, con un 36% de sus importaciones de armas. Las dos partes siguen poniendo en marcha proyectos de la industria de defensa centrados en la cooperación tecnológica. Además, es probable que en la cumbre de Moscú las partes firmen un acuerdo logístico mutuo Rusia-India.El acuerdo de intercambio recíproco de logística está diseñado para mejorar la cooperación militar entre ambas naciones mediante la racionalización del apoyo logístico militar. Se aplicará tanto en misiones bélicas como en tiempos de paz:Rusia y la India también esperan implantar la exención mutua de visados para finales de 2024. Al parecer, Nueva Deli tiene previsto anunciar la apertura de dos consulados más en Rusia. Tras la conclusión de la cumbre Rusia-India en Moscú, ambos países tienen la intención de anunciar una serie de documentos que se han preparado para esta visita de Modi, según Kwatra.

