"Necesita la guerra para que no haya elecciones": crecen protestas contra Netanyahu

El fin de semana pasado, decenas de miles de israelíes salieron a las calles una vez más para presionar a Netanyahu a aceptar un acuerdo de cese al fuego que permita traer de vuelta a los rehenes capturados por Hamás en octubre pasado. Los manifestantes paralizaron el tráfico en las principales vialidades y carreteras de Israel, mientras que gran parte del centro de Tel Aviv quedó bloqueada durante varias horas, en una de las mayores protestas en meses para exigir también la renuncia de Benjamín Netanyahu y la organización de nuevas elecciones. Según medios locales, las manifestaciones comenzaron en punto de las 6:29 de la mañana (hora local), la misma hora del ataque sorpresa de Hamás, el 7 de octubre de 2023, que se saldó con 1.200 israelíes asesinados, 5.500 heridos y 253 rehenes. Si bien en los últimos días se han logrado algunos avances para reanudar las negociaciones para un acuerdo provisional de cese al fuego, muchos israelíes, incluidos familiares de algunos rehenes, temen que los esfuerzos puedan ser estropeados por Netanyahu, quien, a modo de ver de los inconformes, está priorizando la supervivencia de su Gobierno. "¿Y Bibi [apodo con el que se conoce a Netanyahu]?", añadió Bressler, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. "Necesita una guerra para que no haya elecciones". Sin embargo, las tensiones en torno a un posible acuerdo de cese al fuego también existen dentro del propio partido de Netanyahu. Luego de que el primer ministro israelí acusara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, de jugar a la política, este le advirtió contra cualquier "intento motivado políticamente" de vincular un acuerdo para recuperar a los rehenes a otras cuestiones que dividen al Gobierno. Han sido varios los intentos de acuerdo entre las partes del conflicto palestino-israelí, pero Tel Aviv se niega a retirar a sus tropas de la Franja de Gaza, un requisito que Hamás ha señalado como indispensable para lograr una tregua. El 2 de julio, el diario estadounidense The New York Times reveló que altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desean una tregua con las milicias de Hamás para tomar un respiro, recobrar fuerzas, reequiparse y, con ello, prepararse para una guerra más amplia en Oriente Medio contra Hizbulá.Según funcionarios israelíes que hablaron con el medio, esa estrategia también le permitiría a Israel recuperar a los rehenes que siguen capturados en la Franja de Gaza.En tanto, el Gobierno de Israel informó a principios de julio que está estudiando las nuevas ideas de Hamás para detener la guerra en la Franja de Gaza.Previamente, Hamás había dicho que comunicó a los intermediarios cataríes nuevas "ideas" que permitieran detener el conflicto, el cual amenaza con extenderse al Líbano, principal teatro de operaciones del grupo palestino Hizbulá.

