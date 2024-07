https://latamnews.lat/20240708/moscu-tilda-de-absolutamente-falsas-acusaciones-de-kiev-sobre-ataque-ruso-a-instalacion-civil-1155992837.html

Moscú tilda de "absolutamente falsas" las acusaciones de Kiev sobre ataque ruso a instalación civil

Moscú tilda de "absolutamente falsas" las acusaciones de Kiev sobre ataque ruso a instalación civil

Sputnik Mundo

Las declaraciones desde Ucrania sobre el supuesto ataque deliberado de Rusia con misiles contra objetivos civiles "son absolutamente falsas", indican desde el... 08.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-08T12:02+0000

2024-07-08T12:02+0000

2024-07-08T12:09+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

ministerio de defensa de rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/105837/84/1058378481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9c923b24f3da80ede9c322fa00e5343.jpg

El Ministerio de Defensa de Rusia niega los informes de un ataque ruso con misiles contra un hospital infantil en Kiev. La cartera militar indica que las declaraciones sobre un ataque supuestamente intencional que Rusia realizó con misiles contra una instalación civil "no corresponden en absoluto con la realidad".Las imágenes de múltiples fotos y videos grabados en el lugar confirman inequívocamente que los destrozos fueron causados por la caída de un misil antiaéreo lanzado desde el recinto urbano, indican.La Defensa rusa califica de "histeria" la reacción de Kiev y reparó en que siempre sucede así ante reuniones de sus patronos de la OTAN. La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en Washington del 9 al 11 de julio de 2024. Se espera que la Alianza nombre a un alto representante en Kiev para "modernizar" a las fuerzas ucranianas. No obstante, el director para Europa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Carpenter, aseguró que Ucrania no será invitada al encuentro.

https://latamnews.lat/20240707/especialistas-rusos-examinan-las-peculiaridades-de-la-ojiva-del-misil-de-crucero-storm-shadow-1155979453.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia