El objetivo de la OTAN "no es mostrar estima" por Ucrania, sino defender su territorio

Académicos, analistas y otros expertos en materia de defensa publicaron una carta pública en la que advirtieron sobre las posibles consecuencias de una... 08.07.2024

La idea de que una integración de Ucrania a la Alianza atlántica disuadirá a Rusia de cumplir sus objetivos en la operación militar especial es "una ilusión" y, por el contrario, resultaría contraproducente para el pueblo ucraniano, se lee en la misiva, publicada en el diario británico The Guardian este 8 de julio. Los analistas calificaron como "imprudentes" las presiones que existen desde algunos países miembros del bloque para que Kiev se una a la OTAN. Y es que un eventual ingreso de Ucrania haría que todos los aliados otanistas respondan en caso de que Rusia ataque suelo ucraniano, tal y como lo establece el Artículo 5 de la Alianza. No por nada, señalan, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump han advertido sobre los riesgos de una "Tercera Guerra Mundial" si la crisis en Europa del Este se extiende a otros países. De acuerdo con los expertos en defensa, "los ucranianos merecen sopesar sus opciones estratégicas con ojos claros, no con gafas de color de rosa puestas por forasteros que no cuentan con el apoyo de sus países". Por todo ello, pidieron que en la cumbre de la Alianza que se celebrará esta semana en Washington no se extienda una invitación a Ucrania para que se integre al bloque, ya que eso podría agravar el conflicto en Europa. En ese sentido, recordaron que "el objetivo de la OTAN no es mostrar estima por otros países, sino defender su territorio y reforzar la seguridad de sus miembros". Hasta el momento no existe un consenso entre los 32 países miembros del bloque para que Kiev sea un aliado más. De hecho, altos funcionarios estadounidenses dijeron hace unas semanas que no habrá una invitación formal para Ucrania en esta cumbre. Sin embargo, Julianne Smith, embajadora estadounidense ante la OTAN, sí advirtió que el grupo nombraría a una persona de alto rango para supervisar directamente desde Kiev los esfuerzos de la Alianza en la modernización de las Fuerzas Armadas ucranianas.

