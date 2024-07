https://latamnews.lat/20240708/el-gobierno-de-argentina-promulga-leyes-clave-antes-de-la-firma-de-un-acuerdo-politico-1155996540.html

El Gobierno de Argentina promulga leyes clave antes de la firma de un acuerdo político

El Gobierno de Argentina promulga leyes clave antes de la firma de un acuerdo político

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino promulgó dos normativas estratégicas para desregular la economía: la Ley Bases y Puntos de Partida para la... 08.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-08T16:31+0000

2024-07-08T16:31+0000

2024-07-08T16:31+0000

américa latina

argentina

política

javier milei

gobierno de argentina

ley

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0c/04/1146279540_0:1338:2048:2490_1920x0_80_0_0_914955c9c79e959078cdf255421b22b1.jpg

La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y las Medidas fiscales paliativas y relevantes entraron en vigor a partir de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 592 y 593. La firma del Pacto de Mayo se realizará pasada la medianoche del 9 de julio (03.00 GMT) en la provincia de Tucumán (noroeste), con ocasión del 208.° aniversario de la declaración de la independencia del país. Está supeditada a la aprobación de ambas normativas en el Congreso, condición que se cumplió en la madrugada del 28 de junio con la sanción de las dos leyes en la Cámara de Diputados. Un total de 19 de los 24 gobernadores que representan a las provincias del país prometieron asistir a este acto que seguirá con un discurso del presidente, Javier Milei, el cual será retransmitido de manera obligatoria por las emisoras y canales de televisión del país, en lo que se conoce como cadena nacional. También acudirá a la rúbrica de este pacto el Gabinete de Ministros, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y varios ejecutivos empresariales, no así los jueces de la Corte Suprema, ni otros exmandatarios, ni centrales sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT). El Gobierno organizó para esta jornada un gran desfile militar que contará con la participación de unos 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el despliegue, a lo largo de más de tres kilómetros, de tanques, aviones, camiones, motos y caballos en una de las principales avenidas de la capital argentina, Av. Libertador. Este acto castrense, que no se celebraba desde 2019 y cuyo costo no pudo precisar el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se realiza para "conmemorar las glorias militares que hicieron grande a Argentina", explicó el funcionario.Contrato social Diez lineamientos conforman el Pacto de Mayo, entre los que se encuentra "el de reducir el gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del producto interior bruto (PIB)". El equilibrio fiscal, la inviolabilidad de la propiedad privada, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y promueva el comercio, son las siguientes cláusulas del acuerdo, que se suscribirá durante la vigilia organizada por el Ejecutivo en Tucumán. Una reforma laboral, incluida en la Ley Bases, otra reforma previsional "que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron" y la apertura al comercio internacional, son las últimas condiciones del Pacto de Mayo.La Ley Bases que entró en vigencia desde el 7 de julio, delega facultades legislativas en el presidente, por el plazo de un año, en las áreas declaradas en emergencia: la administrativa, la económica, la financiera y la energética. La norma acepta la privatización de 6 de las 41 empresas públicas que la actual gestión propuso en un origen. Además, introduce una reforma laboral que amplía el período de prueba, elimina las multas por trabajo no registrado, incentiva un fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones, y permite a un empleador contratar a otros trabajadores de manera independiente sin establecer una relación de dependencia. La Ley Bases también introduce un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros de gran envergadura, durante 30 años, a proyectos que superen los 200 millones de dólares y se encuadren en los sectores agroforestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderúrgica, petróleo y gas. En este contexto, el Ejecutivo de Milei impulsa un inédito plan de ajuste para lograr superávit fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una abrupta reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos que ha provocado que la economía entre en recesión.

https://latamnews.lat/20240705/un-segundo-semestre-de-incertidumbre-milei-resiste-a-la-devaluacion-y-crecen-dudas-en-los-mercados-1155932554.html

https://latamnews.lat/20240703/el-gobierno-de-argentina-preve-una-caida-del-pib-de-35-e-inflacion-de-130-en-2024-1155897027.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, política, javier milei, gobierno de argentina, ley, 📈 mercados y finanzas