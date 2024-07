https://latamnews.lat/20240708/crece-el-numero-de-legisladores-democratas-que-piden-a-biden-dar-un-paso-al-costado-1155986170.html

Crece el número de legisladores demócratas que piden a Biden dar un paso al costado

En una nota publicada este domingo 7 de julio, el portal 'Politico' afirmó que los demócratas "todavía están insatisfechos" con el presidente Joe Biden, luego... 08.07.2024, Sputnik Mundo

El artículo, titulado "Biden está convencido de que puede ganar. Los demócratas le dicen que lo demuestre", señala que la entrevista con la señal estadounidense, en la que el mandatario dijo no creer en los sondeos que lo muestran por detrás de Trump y afirmó que solo consideraría retirarse de la contienda si se lo pide "el Señor Todopoderoso", no tuvo efecto alguno en acallar las voces que le piden renunciar a presentarse a la reelección.Por contrario, exhibe la nota, cada vez más son los legisladores demócratas que declaran en público, tanto de manera directa como indirectamente, que el presidente octagenario debe abandonar la carrera, luego de que su criticado desempeño en el debate con Donald Trump de la semana pasada hundiera sus ya de por sí frágiles números en los sondeos de intención de voto contra el candidato republicano.Uno de los senadores demócratas con más alto perfil —y de mayor llegada a Biden—, el representante Chris Murphy dijo que el presidente de EEUU "necesita tomar medidas esta semana para estar en condiciones de responder algunas preguntas", en referencia a las dudas alrededor de su capacidad física y mental y su habilidad de gobernar por cuatro años más si ganase la reelección. "Y si no puede hacer eso, entonces, por supuesto, tendrá que tomar una decisión sobre qué es lo mejor para el país y para el partido", añadió Murphy en un reportaje con la CNN este 7 de julio, el mismo día en el que varios medios revelaron que un grupo de legisladores demócratas planear reunirse luego de regresar del receso veraniego para debatir sobre qué hacer con respecto a Biden y su negativa a abandonar su candidatura.El senador Murphy, señala Politico, se suma a la creciente lista de demócratas insatisfechos con la estrategia del equipo del presidente para intentar reparar el daño de lo que fue, califica el medio, su "desastroso debate" contra Trump."Los votantes en Estados Unidos todavía tienen preguntas después de esa entrevista", dijo Murphy, quien añadió que esta será una semana vital para que el mandatario demuestre la viabilidad de su candidatura, sugiriéndole a Biden, quien será el anfitrión de la cumbre de la OTAN que se realizará en Washington, que realice conferencias de prensa sin guión, advirtiendo sin embargo que "el reloj está corriendo".Otra de las figuras demócratas más importantes en el Congreso, el legislador Adam Schiff, también sugirió durante una entrevista en la señal NBC que Biden debía dar un paso al costado"Por el momento, a nuestros candidatos en el Senado y la Cámara de Representantes les está yendo bien. Están muy por delante [en intención de voto] del presidente, pero hay un límite en lo que te puede ir bien [si el presidente tiene malos números]. Entonces, obviamente, Joe Biden tendrá que considerar, por su propio bien y su propio legado, ¿puede vencer a Donald Trump? ¿Es él el mejor para vencer a Donald Trump?", preguntó Schiff.

