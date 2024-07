https://latamnews.lat/20240708/canada-lleva-una-decada-eludiendo-su-compromiso-con-la-otan-1155998905.html

"Canadá lleva una década eludiendo su compromiso con la OTAN"

Entre los 32 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hay uno que no ha alcanzado el objetivo de gastar al menos el 2% de su...

De acuerdo con un reporte del medio Politico, Ottawa no ha cumplido los criterios de referencia para financiar nuevos equipos militares y no tiene planes para conseguirlo, lo cual podría generar un ambiente de tensión en la Alianza atlántica rumbo a su próxima cumbre a celebrarse en Washington. Esta postura de Canadá "ha frustrado a aliados de todas partes", desde la Casa Blanca y los pasillos del Congreso hasta las capitales europeas, que en este momento aumentan su gasto en seguridad y defensa por el conflicto en Ucrania, sugiere el informe. Por esta razón, dice el medio, la cumbre del bloque militar podría volverse incómoda para Ottawa, ya que 23 de los 32 países miembros ya cumplieron la promesa que hicieron a Estados Unidos: gastar al menos 2% de su PIB en defensa, según dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En 2014, las naciones que integran el bloque militar occidental se comprometieron con Washington a gastar esa proporción de dinero en defensa. Sin embargo, solo tres países habían cumplido dicho objetivo: Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia, lo cual generó diversas opiniones desfavorables en los altos círculos de poder estadounidenses.Max Bergmann, exfuncionario de control de armamento del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a Politico que Bruselas recibe mucha más presión de Washington que Canadá, lo cual tiene "frustrados" a los Gobiernos europeos. Y es que el problema reside, según él, en que no existe una penalización real para los países que no cumplan con el requisito del gasto en defensa. De acuerdo con el medio norteamericano, hay dos naciones que se resisten a cumplir el objetivo del 2% y también el otro de gastar el 20% de ese porcentaje en nuevos equipos: Canadá y Bélgica. Sin embargo, los belgas han comunicado que alcanzarán ese requisito en 2035; Ottawa ni siquiera ha dicho cuándo. Hace poco, un grupo bipartidista de 23 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al primer ministro canadiense Justin Trudeau para exponerle su preocupación, y se dijeron "preocupados y profundamente decepcionados porque la proyección más reciente de Canadá indicaba que no alcanzará su compromiso del 2% esta década".

