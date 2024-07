https://latamnews.lat/20240707/mercenarios-extranjeros-en-ucrania-locos-por-matar-se-jactaban-de-asesinar-a-prisioneros-rusos-1155971449.html

Mercenarios extranjeros en Ucrania "locos por matar" se jactaban de asesinar a prisioneros rusos

Mercenarios extranjeros en Ucrania "locos por matar" se jactaban de asesinar a prisioneros rusos

Una investigación del 'New York Times' arrojó luz sobre las atrocidades cometidas por los mercenarios extranjeros, eufemísticamente llamados "soldados... 07.07.2024

Los mercenarios extranjeros que luchaban del lado ucraniano "se deleitaban ejecutando prisioneros rusos", afirmó el New York Times en una nota publicada el viernes 5 de julio.Se cree que los atroces asesinatos fueron llevados a cabo por miembros de la llamada "Chosen Company", una de las unidades de mercenarios internacionales más grandes al servicio de Ucrania. Un testigo, médico de la unidad de origen alemán llamado Caspar Grosse, describió al medio un incidente ocurrido en agosto de 2023.Grosse explicó que un soldado ruso herido y desarmado que buscaba ayuda médica de sus captores extranjeros recibió un disparo a sangre fría. Primero, un mercenario le disparó al ruso en el torso y luego, mientras éste se desplomaba aún respirando, otro soldado "simplemente le disparó en la cabeza", recordó Grosse.Según varios relatos, imágenes de video y mensajes de texto intercambiados por miembros de la unidad y revisados ​​por el medio, estas ejecuciones son moneda corriente.En otro episodio, un combatiente de la compañía "arrojó una granada a un soldado ruso que se rendía y que había levantado las manos, matándolo", afirmó el medio, tras haber confirmado el episodio a través de imágenes tomadas por drones. El NYT añadió que el ejército ucraniano publicó un video mostrando el asesinato, pero omitiendo el momento de la rendición.De acuerdo a la investigación, estos mercenarios hablaban sin tapujos sobre los asesinatos de prisioneros de guerra en chats grupales. En un tercer episodio, revelado por dichos mensajes confirmados por el diario estadounidense, un soldado al mando del grupo dijo en octubre de 2023 que él asumiría la responsabilidad si se supiera algo sobre estas ejecuciones.Según el NYT, en el centro de estos tres incidentes se encontraba un mercenario griego con el apodo de "Zeus". Este hombre, explicó Grosse, disparó al soldado ruso herido en la trinchera, arrojó la granada y se jactó "mil veces" de haber matado al prisionero ruso que se había rendido.Benjamin Reed, un exmiembro estadounidense de la unidad, afirmó que "escuchó, en gran medida, innumerables conversaciones sobre las ejecuciones de prisioneros en diversos operativos". Además, reveló que el reclutador de la unidad le dijo que "estaba bien matar prisioneros si no se rendían de acuerdo con las normas más estrictas de la Convención de Ginebra". Reed publicó un vídeo en TikTok, llamando a sus antiguos camaradas "cowboys locos por matar, nada más”.Vale recordar que la Convención de Ginebra establece que los prisioneros deben ser tratados humanamente en todo momento. Cualquier acto u omisión ilegal por parte del lado que mantiene cautiva a la persona y que cause la muerte o ponga en grave peligro su salud está prohibido y se considerará una violación grave del Convenio.Cualquier grabación que muestre el asesinato de un soldado que se rindió debería haber desencadenado una investigación en Estados Unidos, recordó además la publicación.En cuanto a la llamada "Chosen Company", la investigación la describe como un grupo variopinto compuesto por "desertores, buscadores de emociones fuertes y soldados mayores". Anteriormente llamada la 312ᵃ Compañía de Voluntarios, se habría reorganizado en el 2023, cambiando su nombre y pasando a formar parte de la 59ᵃ Brigada Separada de Infantería Motorizada de Ucrania, añade el NYT."Kiev debe rendir cuentas", responde MoscúToda la información del artículo del New York Times que sugiere que militantes pro-Kiev mataron a un prisionero ruso que necesitaba asistencia médica será verificada, y Moscú también lo exigirá a las organizaciones internacionales, dijo a Sputnik este sábado 6 de julio el enviado especial de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.Si se confirma el asesinato, podrá ser calificado como crimen de guerra, afirmó el diplomático.Este no es el primer caso de tortura despiadada hacia soldados rusos en Ucrania, añadió. "Kiev deberá rendir cuentas por cada caso confirmado de tortura", declaró Miróshnik.

