Los aliados de EEUU creen que Biden "está acabado y no puede vencer a Trump"

Los aliados de EEUU creen que Biden "está acabado y no puede vencer a Trump"

En la previa de la cumbre de la OTAN a realizarse la próxima semana en Washington, el medio 'Politico' publicó una nota en la que revela que líderes y... 07.07.2024

El artículo, publicado este sábado 6 de julio, está elaborado con los comentarios de 20 personas conectadas con la OTAN o con la organización de la reunión del bloque que se realizará desde este próximo martes 9 de julio en la capital de EEUU.Politico afirma que todos estos funcionarios admitieron tener "reservas silenciosas" sobre la candidatura de Biden desde antes de lo que llaman "su catastrófico debate" contra Trump, pero que tras el duelo televisivo, donde el mandatario exhibió signos de un declive cognitivo y físico notorios, sienten "consternación y temor de que Biden sea demasiado frágil para derrotar a Trump" y liderar un país como EEUU, detalla la nota."Fue doloroso verlo, seamos honestos", dijo otro funcionario de la UE sobre el debate presidencial, diciendo que su desempeño no fue "tranquilizador".El medio también cita a un ministro del gobierno del primer ministro Rishi Sunak (quien dimitió el pasado 5 de julio tras el triunfo de los laboristas) que reclama a los donantes del Partido Demócrata ponerse de acuerdo y presionar para lograr que Biden dé un paso al costado, "así hay alguna posibilidad para los votantes de tener un candidato creíble".El medio recuerda además que si bien los líderes europeos han sido reacios a discutir el tema públicamente, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, sí se refirió recientemente a Biden y las repercusiones que le siguieron al debate presidencial."[Los demócratas] Definitivamente tienen un problema. Las reacciones han sido inequívocas", dijo esta semana el jefe de Estado.El desafío de actuar con lucidez en la cumbreEl artículo señala además que, como anfitrión de la cumbre de la OTAN, Biden tendrá en los próximos días el desafío de demostrar a todos los jefes de Estado y funcionarios diplomáticos de los países que conforman la alianza militar, además de a la prensa que cubra el evento, que sus capacidades cognitivas y físicas no están tan mal como se ha visto en el último tiempo.Sin embargo, el medio señala que con una agenda repleta de eventos, reuniones bilaterales y discursos, el presidente de EEUU podría nuevamente, tal como lo ha hecho en el debate y en numerosas apariciones públicas antes y después, exhibir problemas para hablar o recordar cosas, lo que pondría en jaque todavía más su candidatura.La nota explica que los funcionarios de estos países "no es tanto que estén molestos porque, en ocasiones, [Biden] se haya saltado las cenas ceremoniales en varias cumbres o las haya abandonado temprano. O porque Biden haya estado usando tarjetas [en las reuniones] y hablando más lentamente moviéndose con una rigidez que es imposible no notar", según dijeron los propios diplomáticos consultados.Lo que les preocupa, indica la nota, es la crisis política que enfrenta Biden y sus escasas chances de triunfar en las elecciones, ya que con este escenario aumentan las chances de volver a la Casa Blanca del ex presidente Donald Trump, un crítico tanto de las contribuciones de EEUU a la OTAN -que considera excesivas- como del financiamiento militar de Kiev, que ha sido impulsado por el establishment europeo.

