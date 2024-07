https://latamnews.lat/20240707/alto-costo-de-vida-en-ciudad-de-mexico-que-hay-detras-de-este-problema-1155891730.html

Alto costo de vida en Ciudad de México: ¿qué hay detrás de este problema?

Alto costo de vida en Ciudad de México: ¿qué hay detrás de este problema?

Sputnik Mundo

La Ciudad de México es, oficialmente, la localidad más cara para vivir en el territorio mexicano. Simplemente, la población que habita en la capital de la... 07.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-07T19:16+0000

2024-07-07T19:16+0000

2024-07-07T19:45+0000

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

inegi

dinero

📈 mercados y finanzas

gentrificación

sputnik explica

andrés manuel lópez obrador

salario mínimo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/03/1155890174_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4320ea26c4d6cd742e2b4a29b8153c14.jpg

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los capitalinos requieren 29.500 pesos (1.627 dólares) al mes para poder vivir. Esto es preocupante cuando, según el mismo informe, el promedio nacional requerido para cubrir los gastos mensuales es 16.421 pesos (905,69 dólares).La única entidad que se asemeja a CDMX es Nuevo León, al norte del país, donde se necesitan 23.500 pesos (1.296 dólares) al mes para vivir. En contraste, en entidades como Chiapas (sur) y Tlaxcala (centro de México) requieren entre 7.000 y 8.000 pesos al mes (386 a 441 dólares) para sustentar sus gastos.Ante este panorama, Sputnik te explica qué es lo que ocurre, la comparativa con otras grandes urbes y las peculiaridades que debes conocer sobre el costo de vida en la capital mexicana.Comparativa con otras ciudadesLa Ciudad de México no solo resalta nacionalmente en el encarecimiento que se ha observado en los últimos tiempos. Esto también es evidente a nivel internacional.Prueba de ello es el estudio Global Wealth & Lifestyle Report 2024, elaborado por el banco suizo Julius Baer. En él, la capital mexicana se posicionó entre las primeras 20 localidades más caras en el mundo para vivir. Tan solo en el último año, saltó del peldaño 21 al 16.Conforme al mismo reporte, a nivel regional, la Ciudad de México está en la cuarta posición en cuanto al alto costo de vida. Se coloca debajo de Nueva York, Sao Paulo y Miami, y por encima de Santiago de Chile y Vancouver.A esto se suma la llegada de cada vez más personas extranjeras, especialmente originarias de Estados Unidos, a la capital de la nación latinoamericana, fenómeno que se intensificó durante la pandemia de COVID-19 por las facilidades otorgadas para trabajar remotamente.Por ejemplo, la compañía global de recursos humanos, Workmotion, posiciona a la CDMX entre las 100 mejores localidades para desarrollarse profesionalmente sin necesidad de acudir a una oficina; está en el puesto 68.Mientras tanto, tan solo de enero a mayo de 2024, han ingresado 6.783.482 estadounidenses al territorio mexicano, de acuerdo con el boletín mensual estadístico del Instituto Nacional de Migración (INM).Un problema, múltiples factoresEn entrevista para Sputnik, la doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Adriana Mitani Cruz, comenta que el alto costo de vida en la Ciudad de México es multifactorial y, entre estas causas, está la centralización de las actividades económicas, así como las diversas necesidades de los capitalinos."También está el fenómeno de la gentrificación, donde los extranjeros no solo vienen a vacacionar, sino a radicar y hacer trabajo remoto, lo que está elevando el costo no solo de las viviendas, sino de la vida en general (...) Ellos cobran y pagan en dólares", menciona.Mientras tanto, el doctor en estudios económicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) Jenner Torrez Vázquez, refiere que la fortaleza del peso mexicano en los meses previos a las elecciones presidenciales en México también alentó esta problemática.Asimismo, los expertos coinciden en que el incremento al salario mínimo no cubre todas las alzas a los servicios y productos porque estos se ciñen a los precios en el mercado. "Entonces resulta muy complicado cubrir todas nuestras necesidades (...) En la medida en que aumentan los ingresos, el patrón de consumo cambia y el sueldo ya no es suficiente", precisa Torrez.Sobre esta misma cuestión, Cruz hace énfasis en que el consumo en la Ciudad de México y las necesidades de su población son distintas a las del resto del país, lo que también afecta su bolsillo.De igual manera, estas son causas por las que, por más que los capitalinos destinen dinero para la mejora de servicios públicos y obras como el Metro, no se ve un impacto positivo inmediato.En este ámbito, "la migración [interna y llegada de personas de otras naciones] también impacta en los precios. En general, la mayoría de los países están viviendo situaciones parecidas porque se dan un proceso migratorio de las zonas rurales a las urbanas, lo que genera una mayor presión sobre los servicios públicos en la ciudad y, con eso, un costo más alto", refiere el también profesor investigador en la UJAT.Posibles solucionesAunque los precios siguen elevándose en la Ciudad de México, hay maneras en las cuales se pueden sortear los problemas derivados de este encarecimiento. Cruz, quien también es profesora en la UNAM, hace énfasis en los programas sociales, que durante el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, han sido clave para mejorar la calidad de vida de la población.De igual manera, "es esencial amortiguar los efectos del exterior para que no peguen al poder adquisitivo de las personas en el país. Eso se hace con política económica, que implica la revisión de las tasas de interés (...) inyectar o quitar dinero de circulación para frenar la aceleración de los precios. Las acciones las deben aplicar de manera conjunta el Banco de México (Banxico) y el Gobierno federal", destaca.Por otro lado, Torrez agrega que el próximo Gobierno mexicano, que será encabezado por Claudia Sheinbaum, debe centrarse también en la generación de empleos y en continuar con el combate a la corrupción."Si se sigue dando este segundo momento mexicano, que tiene que ver con la relocalización, la llegada de inversión extranjera al país, se debe facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo. En esta misión, el Estado tiene la obligación de generar los espacios para invertir públicamente, que permitan forjar un efecto multiplicador sobre la inversión privada (...) Para esto, también se necesitan más recursos para capacitar y educar a la población", concluye.

https://latamnews.lat/20240703/mexico-tiene-bastantes-instrumentos-para-estabilizar-su-economia-ante-la-incertidumbre-geopolitica-1155848606.html

https://latamnews.lat/20240626/el-banco-de-mexico-deberia-actuar-de-forma-preventiva-antes-de-una-volatilidad-extrema--1155603383.html

https://latamnews.lat/20230426/privilegio-neocolonial-la-llegada-de-estadounidenses-a-cdmx-no-le-gusta-a-todos-1138307998.html

https://latamnews.lat/20231207/el-salario-minimo-en-mexico-ha-crecido-pero-se-necesitan-mas-ajustes-para-ver-resultados-1146344013.html

https://latamnews.lat/20240619/el-gobierno-de-mexico-busca-blindar-la-economia-ante-elecciones-presidenciales-en-eeuu-1155568125.html

https://latamnews.lat/20240704/mexico-se-coloca-como-primer-socio-comercial-de-eeuu-en-los-primeros-meses-de-2024-1155899220.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

méxico, ciudad de méxico (cdmx), inegi, dinero, 📈 mercados y finanzas, gentrificación, andrés manuel lópez obrador, salario mínimo