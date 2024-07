https://latamnews.lat/20240706/maduro-en-el-dia-de-la-independencia-jamas-venezuela-sera-base-militar-de-ningun-imperio--video-1155953862.html

Maduro en el Día de la Independencia: "Jamás Venezuela será base militar de ningún imperio"

Maduro en el Día de la Independencia: "Jamás Venezuela será base militar de ningún imperio" | Video

Bajo un sol abrasador, el Paseo Los Próceres en la ciudad de Caracas se inundó de banderas tricolor para conmemorar el 213 aniversario de la Independencia de...

La parada militar, que contó con la presencia del presidente Nicolás Maduro y altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no solo resaltó la fortaleza militar del país, sino también las alianzas estratégicas con la Federación de Rusia.Maduro destacó la capacidad defensiva del país e hizo mención especial de los avances tecnológicos en materia militar. "Hemos mostrado todo lo que se puede mostrar, pero sabemos las capacidades extraordinarias que hemos creado para el combate en tiempos modernos", afirmó,"Allí tenemos las armas pesadas, la aviación, la defensa antiaérea, la cohetería misilística de mediano y largo alcance. Tenemos nuestra arma secreta, el pueblo en armas, la milicia nacional bolivariana y sus cuatro millones de combatientes y combatientas. Pero también mostramos algo de la primera generación de drones de combate que han sido creados con ingeniería nacional. Gracias a nuestros oficiales, a nuestros científicos, a nuestra tecnología. Y afortunadamente tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones y antidrones. Nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela", destacó el primer mandatario nacional.Luchar contra los imperiosEl discurso del presidente no solo se centró en la celebración de la Independencia, sino también en un firme rechazo a las injerencias externas. "Jamás le he temblado a ninguna amenaza imperial del norte, ni de nadie, ni de oligarcas, ni de fascistas", declaró, alzando el bastón de mando como símbolo de su compromiso con la Patria. "Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, del traidor. Lo juro".Maduro también se refirió a la situación en Argentina y las políticas del nuevo presidente Javier Milei, comparándolas con posibles amenazas a la soberanía venezolana. "Milei llegó y lo primero que hizo fue reconocer la soberanía del imperio británico sobre las Malvinas. Así pretenden venir a reconocer el despojo colonial del imperio británico y de la ExxonMobil sobre nuestra Guayana Esequiba. Pues no se lo vamos a permitir", sentenció, reiterando la firme postura de Venezuela en la defensa de su territorio.El desfile militar en el Paseo Los Próceres no solo mostró la capacidad operativa de la FANB, sino también un sentido profundo de identidad nacional y orgullo patrio. "He visto a Bolívar. Con mis ojos. Lo he visto desfilar aquí, hecho pueblo, hecho juventud", dijo Maduro, evocando la figura del prócer y su legado en la construcción de la nación venezolana."Venezuela, hoy es un país bendecido. La profecía se está cumpliendo. A los 200 años de Junín y Ayacucho ha llegado una bendición a nuestro país", declaró Maduro, llamando a todos los venezolanos a aprovechar este momento histórico para construir un futuro de prosperidad."Somos una nación de paz. Amamos la paz. Pero somos guerreros. Y si quieres la paz, prepárate para defenderla, para conquistarla", concluyó el presidente.

