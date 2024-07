https://latamnews.lat/20240706/la-agenda-incluye-el-deseo-de-guerra-orban-dice-que-la-politica-de-la-otan-contradice-sus-valores-1155954579.html

"La agenda incluye el deseo de guerra": Orban dice que la política de la OTAN contradice sus valores

2024-07-06T02:25+0000

2024-07-06T02:25+0000

2024-07-06T02:28+0000

defensa

política

seguridad

viktor orban

peter szijjarto

vladímir putin

ucrania

moscú

budapest

otan

En este contexto, el político llamó a los países miembros a seguir cumpliendo con el objetivo de garantizar la paz en aras de un desarrollo económico, político y cultural sostenible. Además, Orban señaló que Hungría "no está totalmente de acuerdo con la mayoría de los países miembros" que consideran inevitable el conflicto con otras fuerzas geopolíticas. "Esta idea de una confrontación inevitable funciona como una profecía autocumplida. Cuanto más creen los líderes de la OTAN que el conflicto es inevitable, mayor será el rol que jugarán en su desempeñarán en su inicio", afirmó Orban. En particular, recordó, llegan noticias de que la OTAN se está preparando para una posible operación en Ucrania, y las tropas de la Alianza ya se acercan al frente ucraniano. Orban y su ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, llegaron a Moscú el 5 de julio para conversar con el presidente ruso, Vladímir Putin. El líder húngaro calificó la visita como su siguiente paso de su "misión de paz", cuyo objetivo es terminar con el conflicto en Ucrania. El viaje se produce cinco días después de que Orban hiciera una visita sorpresa a Kiev para hablar con el líder ucraniano Volodímir Zelenski. El primer ministro dijo que la paz en Ucrania sería la prioridad de Budapest durante su presidencia rotatoria de seis meses de la Unión Europea. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo este 5 de julio que el viaje de Orban a Moscú no había sido acordado con el ejecutivo del bloque y que el húngaro no "representaba a la UE de ninguna forma".

ucrania

moscú

budapest

política, seguridad, viktor orban, peter szijjarto, vladímir putin, ucrania, moscú, budapest, otan, comisión europea, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania