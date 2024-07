https://latamnews.lat/20240706/el-titanic-augurio-para-reino-unido-los-factores-detras-de-la-derrota-del-partido-conservador-1155955239.html

'El Titanic', ¿augurio para Reino Unido?: los factores detrás de la derrota del Partido Conservador

Sputnik Mundo

Los habitantes de Reino Unido acudieron a las urnas este 4 de julio en donde el Partido Conservador sufrió una avasalladora derrota frente a los laboristas... 06.07.2024, Sputnik Mundo

El Partido Laborista se impuso en las elecciones de este 4 de julio con la obtención de 412 escaños en el Parlamento, poco más del doble de lo que obtuvieron en 2019. Así, los conservadores fueron desplazados a segunda fuerza política, obteniendo 121 curules, en comparación a las 365 que ganaron hace cinco años.Luego de los resultados electorales, Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, anunció que presentaría su renuncia al cargo al rey Carlos III, además, felicitó a Keir Starmer, el laborista que queda en su lugar y a quien le expresó su respeto.Con la derrota del partido de Sunak, concluyen los 14 años de gobierno de los conservadores, bajo el cual ocurrieron hechos que fueron un hito para la vida nacional, como la pandemia de Covid-19 y la salida de la Unión Europea (Brexit)."Es interesante la evaluación del proceso electoral en la Gran Bretaña, sobre todo porque refleja el desgaste político de un grupo en el poder luego de más de 14 años teniendo el control de las decisiones más importantes de una de las principales potencias económicas a nivel internacional", consideró en entrevista con Sputnik el maestro Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad La Salle México.El doctor Francisco Gil Villegas, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México, consideró que "en sus 194 años de existencia, (el Partido Conservador) nunca había tenido un resultado tan negativo".Las razones de la derrotaSi bien, existen varios factores detrás de la derrota del Partido Conservador en los pasados comicios, para el doctor Gil Villegas, la principal razón de la debacle del partido fue el Brexit.En 2016, se realizó un referéndum en el que 51,9% de los votantes decidió que el Reino Unido debía abandonar la Unión Europea, sin embargo, la salida no ocurrió sino hasta cuatro años después, en febrero del 2020.La salida tuvo considerables repercusiones en la economía nacional, así como en la calidad de vida de las personas. Una encuesta de la empresa Ipsos mostró que casi la mitad de los británicos consideraba que el Brexit había empeorado su calidad de vida.A partir del Brexit también hubo un cambio constante de figuras al frente del gobierno británico (la puerta giratoria de primeros ministros). Desde 2010 hasta la fecha, hubo cinco personas en el poder.La ex primera ministra Theresa May fue quien estuvo al frente de las negociaciones para la salida de Reino Unido del Eurobloque tras la dimisión de Cameron y se mantuvo en el cargo hasta la llegada de Boris Johnson al poder, con quien se concretó el Brexit. Johnson dimitió en 2022 y en su lugar entró Liz Truss, quien solo duró 50 días en el poder por las medidas tan agresivas que impulsó en su mandato.El especialista, quien dijo haber estado en Inglaterra durante el breve mandato de Truss, relata que la decepción con la funcionaria fue tal que las personas ironizaban sobre que ella fue la responsable de la muerte de la reina Isabel II.Así, Sunak llegó al poder arrastrando el lastre que representó los dos mandatos anteriores (Truss y Johnson), lo cual desencadenó en una derrota masiva para los conservadores."Administrar la crisis"Starmer, un laborista de corte centrista, asume el cargo con una holgada mayoría en el Parlamento, lo cual demuestra el amplio apoyo que recibió desde distintos sectores de la población, incluso de escoceses, galeses e irlandeses que impulsaron durante los 14 años de gobierno conservador ideas separatistas. El Gobierno también pudo recuperar el apoyo del sector obrero del país.Esta responsabilidad representará un gran reto para el gobierno entrante en cuanto a mantener la simpatía del electorado mientras, a la par, se requieren medidas de impulso a la economía nacional como el aumento de impuestos.El especialista consideró que la atención principal de la nueva administración será “administrar la crisis” como una manera de salir adelante. Otro reto que tiene ante sí el nuevo gobierno es el fortalecimiento de las políticas sociales, por ejemplo, el aumento del salario mínimo.De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Estadísticas británica, casi 10 millones de personas se encontraban en lista de espera para poder ser atendidos en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).“La nueva gestión de este gobierno laborista tendrá que tomar decisiones en un momento determinado, desmarcarse de lo que habían hecho los gobiernos conservadores”, indicó el analista Martínez Serrano.¿Regresar a la UE?Si bien Starmer fue uno de los impulsores de la permanencia de Reino Unido en el referéndum de 2016, en recientes declaraciones a medios dejó en claro que el país no regresaría al Eurobloque mientras él estuviera vivo.En ese sentido, los especialistas destacan que lo más próximo a un movimiento en ese sentido sería modificar las reglas mediante las cuales se dio la salida del país de la UE."Se pudiera establecer incluso un modelo de unión aduanera entre la Unión Europea, ese bloque de 27 economías, y Gran Bretaña, para tener precisamente mayor oportunidad de que productos británicos puedan ingresar a los mercados europeos", ahondó el profesor Martínez Serrano.En específico, el doctor Gil Villegas destacó que, dados los orígenes del Partido Laborista, el acercamiento podría ocurrir mediante los sindicatos de los países que integran la Unión Europea. Esto, señala, resulta relevante de cara a la carga que la región ha tenido a la ultraderecha."Muy probablemente el gobierno laborista va a tratar de buscar esos nexos con los sindicatos y los grupos de origen sindical obrero en otros países de la Unión Europea", consideró.El mal augurio para Reino UnidoEl especialista Gil Villegas relató que el aún primer ministro Sunak visitó el Titanic Quarter en Irlanda del Norte, en donde reporteros no desaprovecharon la oportunidad de cuestionarlo, dado el lugar, cuestionarlo si consideraba que estaba dirigiendo "un barco hundiéndose".Sunak se limitó a describir los logros de su gobierno y a garantizar que había un buen panorama para los británicos en el futuro.

