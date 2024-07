https://latamnews.lat/20240705/vienen-para-venezuela-tiempos-de-prosperidad-maduro-arranca-su-campana-presidencial--video-1155933433.html

"Vienen para Venezuela tiempos de prosperidad": Maduro arranca su campaña presidencial

"Vienen para Venezuela tiempos de prosperidad": Maduro arranca su campaña presidencial | Video

Sputnik Mundo

Con movilizaciones en 70 ciudades de Venezuela, el chavismo dio inicio oficial a la campaña por la presidencia de la Republica. 05.07.2024

américa latina

nicolás maduro

hugo chávez

venezuela

política

elecciones presidenciales en venezuela

reelección

💬 opinión y análisis

"Millones de hombres y mujeres diciendo en una sola voz, ha arrancado la campaña histórica por la gran victoria del 28 de julio", declaró Maduro al inicio de su discurso en la ciudad capital.El presidente aprovechó para sentar el tono de lo que se va perfilando como una carrera presidencial cuyo enfoque será demostrar la resiliencia del pueblo venezolano y de su gobierno, frente a las adversidades impuestas desde Washington.Evocó los espíritus del líder indígena Guaicaipuro, el libertador Simón Bolívar, el líder agrario Ezequiel Zamora y su predecesor, Hugo Chávez, enmarcando su campaña como una continuación de sus legados. "Chávez debe venir a la tarima, con su canto inolvidable, Corazón del Pueblo", instó, combinando la nostalgia con un llamado a la acción.El discurso de Maduro no solo fue una celebración de victorias pasadas, sino también una afirmación desafiante de futuros triunfos. Pintó un cuadro vívido de una Venezuela asediada, pero no quebrantada. "Pretendieron humillarnos, borrarnos del mapa, quisieron matarme una y otra vez y no pudieron ni podrán jamás," afirmó. El presidente prometió justicia con lo que denominó la "derecha fascista" el día de las elecciones. "El 28 de julio vamos a cobrar toda la cuenta", aseguró.Las palabras del candidato presidencial fueron determinantes al marcar distancia con una oposición que catalogó como desconectada de las realidades del pueblo venezolano. "¿Ustedes quieren un presidente títere de los apellidos y la oligarquía?, ¿quieren un presidente débil y manipulable que no conozca a Venezuela?, ¿un presidente sin liderazgo, sin energía?," pregunto a la militancia que le acompañó en las calles de Caracas.Maduro también criticó los planes de la oposición, alegando que pretenden privatizar servicios esenciales y recursos. "¿Quieren que privaticen la educación, el derecho a la salud, la vivienda? ¿Quieren que privaticen PDVSA y regalen nuestras riquezas?" preguntó, dejando claro que esta era una contienda electoral entre dos modelos políticos muy antagónicos.El mensaje del presidente resonó con las multitudes, particularmente en el contexto de la significativa movilización que marcó el inicio de la campaña. "Hoy el pueblo se lanzó a las calles en 70 ciudades del país, donde se movilizaron millones de venezolanos y venezolanas. ¿Por qué setenta? ¿Quién cumple 70 años el 28 de julio? ¿Y qué le va a regalar este pueblo a Hugo Chávez?" preguntó.Triunfar sobre la adversidadMaduro instó a sus seguidores a no confiarse a pesar de su aparente impulso. "Estamos ganando y ganando bien, pero que nadie se confíe," advirtió. Esbozó su estrategia de construir apoyo a través de una red de base, "Vamos a construir el 1x10x7." También hizo un llamado a los venezolanos a la unidad y la colaboración. "Tiendo mis manos a todos y todas. Hemos pasado tiempos duros y heroicos, y una a una las pruebas las hemos superado."Su discurso también resaltó el manejo de la pandemia de COVID-19 y las mejoras en la seguridad pública. "Superamos la pandemia de manera ejemplar. Hemos logrado los niveles de seguridad ciudadana más altos que Venezuela ha tenido desde la época de Pérez Jiménez."El candidato presidencial y actual primer mandatario aprovechó para dar una visión esperanzadora del futuro de Venezuela. "Al pueblo le digo, se abre una nueva era, bendita y milagrosa, y vamos por más cambios y transformaciones, y por la Venezuela de la prosperidad y del bienestar."La vicepresidenta Delcy Rodríguez, todavía en recuperación de un accidente que sufrió hace pocos días, también se dirigió a la nación, expresando gratitud. "Agradezco al pueblo sus oraciones, sus buenos augurios para mi salud, y a esos fascistas consumidos por el odio, sé que se secarán en su propio caldo de maldad. Estamos a 24 días de esa victoria que Venezuela se merece por su grandeza."Rodríguez invocó las palabras de Simón Bolívar, destacando la continuidad y la resistencia del espíritu venezolano. "Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de un país. Aquí hay herencia de país, aquí hay Venezuela de futuro", enfatizó.Maduro concluyó su discurso con un llamado a la unidad y una afirmación de su liderazgo.

venezuela

nicolás maduro, hugo chávez, venezuela, política, elecciones presidenciales en venezuela, reelección, 💬 opinión y análisis