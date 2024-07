https://latamnews.lat/20240705/los-reclutas-ucranianos-son-obligados-a-firmar-contratos-con-las-fuerzas-armadas-1155929471.html

Los reclutas ucranianos son obligados a firmar contratos con las Fuerzas Armadas

Sputnik Mundo

Los conscriptos ucranianos se ven obligados a firmar contratos con las Fuerzas Armadas del país para ser enviados a la zona de combate, reveló a Sputnik... 05.07.2024

Poznyakov fue reclutado por el Ejército en 2021 y sirvió como operador durante dos años y medio; sin embargo, en diciembre de 2023, se vio obligado a firmar un contrato indefinido con las Fuerzas Armadas ucranianas para ser enviado a la zona de combate. "Me arrepentí porque mis amigos fueron despedidos [de las FFAA] después de seis meses; no sabía que nos despedirían, nos dijeron que no nos dejarían ir hasta el final del conflicto", dijo el hoy prisionero. Cuando se le preguntó si lo obligaron a firmar un contrato, Poznyakov respondió afirmativamente.El prisionero añadió que la mitad de los hombres que junto con él fueron reclutados firmaron contratos, y en su caso, dijo, firmó uno duraba hasta el final de las hostilidades; sin embargo, después de un bombardeo lo dejaron solo, por lo que se dirigió hacia las posiciones de las fuerzas rusas y fue capturado en Chásov Yar.La ley marcial se introdujo en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Al día siguiente, el líder ucraniano Volodímir Zelenski firmó un decreto sobre movilización general y el 9 de mayo de 2024, el líder ucraniano firmó proyectos de ley para extender la movilización y la ley marcial en el país por otros 90 días; en dichas leyes, se especifica que los ciudadanos ucranianos de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país.

ucrania

