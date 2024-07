https://latamnews.lat/20240705/lockheed-martin-que-se-sabe-de-la-mayor-empresa-estadounidense-que-suministra-armas-a-taiwan-1155942010.html

Lockheed Martin: ¿qué se sabe de la mayor empresa estadounidense que suministra armas a Taiwán?

2024-07-05T18:56+0000

2024-07-05T18:56+0000

2024-07-05T18:56+0000

Lockheed Martin, formado en 1995 tras la fusión de Lockheed Corporation con otro gigante de la industria, Martin Marietta, es el mayor contratista de defensa de Estados Unidos y casi de todo el mundo, por delante de empresas militares estadounidenses tan importantes como RTX Corporation, Northrop Grumman y Boeing.La empresa está especializada en el desarrollo y la producción de aviones de combate (el F-35 Lightning II, el F-22 Raptor), bombarderos, drones, helicópteros (el C-130 Hercules), misiles de medio y largo alcance (Hellfire, JASSM), misiles balísticos, sistemas navales (submarinos, buques), así como productos relacionados con la esfera de ciberseguridad y guerra cibernética. Los desarrollos de la empresa cuentan con avances en el ámbito de la inteligencia artificial, sistemas autónomos, tecnologías cuánticas y las que responden a las necesidades de la industria de la defensa.El fabricante cotiza en bolsa estadounidense y está incluido en el índice S&P 500. La mayoría de sus acciones son propiedad de grandes fondos de inversión. Sus principales tenedores son los gigantes State Street Corporation (15,1%), The Vanguard Group (8,99%) y BlackRock (7,7%).Los ingresos de la empresa crecen cada año a medida que aumenta el presupuesto militar estadounidense. Así, para el período comprendido entre finales de marzo de 2023 y finales de marzo de 2024, según datos públicos, el beneficio fue de casi 70.000 millones de dólares, lo que supone un 5,28% más que en los 12 meses anteriores. Dentro de EEUU, la empresa ha sido acusada en repetidas ocasiones de ejercer presión política, mantener lazos demasiado estrechos con el Pentágono e influir excesivamente en la formación del presupuesto militar estadounidense, lo que, al parecer, ha provocado un aumento del gasto militar. Por ejemplo, el senador estadounidense Bernie Sanders, que en sus campañas hace hincapié en los problemas sociales y la desigualdad, acusó a la empresa de dictar unas prioridades nacionales que no siempre coinciden con los intereses de Estados Unidos.En el pasado, Lockheed Martin se ha visto implicada en escándalos relacionados con todo tipo de irregularidades y sobornos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En 2015, el fabricante fue acusado de sobornar a contribuyentes para conseguir un contrato multimillonario del Gobierno estadounidense con el fin de gestionar los laboratorios de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de EEUU.La empresa también ha sido acusada en repetidas ocasiones de aplicar precios inflados por sus productos e investigaciones. En concreto, en diciembre de 2016, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió en su Twitter (X) contra el costo injustificadamente excesivo de los cazas F-35, lo que en aquel momento provocó una caída de 4.000 millones de dólares en el valor de las acciones de la empresa. En 2023, los tribunales de EEUU estudiaban un caso de sobreprecios de la empresa por piezas de aviones.Lockheed Martin es uno de los mayores beneficiarios de la asignación de los denominados 'paquetes de ayuda' a los Gobiernos aliados de Washington. Así, los políticos estadounidenses, incluido el actual mandatario del país, Joe Biden, han señalado en sus intervenciones que la concesión de fondos para respaldar a Kiev resulta propicia para la economía de EEUU, ya que la mayor parte de este dinero irá a parar a los fabricantes de armas del país norteamericano.A finales de abril de 2024, tras muchas discusiones, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda militar de 95.300 millones de dólares que incluía dinero para Ucrania, Israel y Taiwán.Los programas de armamento estadounidense de Taiwán son una importante fuente de ingresos para Lockheed Martin. En particular, presta servicios a las Fuerzas Aéreas taiwanesas y suministra diversas armas y componentes. Entre ellas se encuentran cazas interceptores supersónicos F-104, así como los F-16A/B MLU Block 20 Fighting Falcon. La empresa participó en el desarrollo del Indigenous Defense Fighter, que es el caza ligero de la Fuerza Aérea de Taiwán, así como de la fragata PFG-2. Lockheed Martin mantiene estrechos contactos con otras empresas locales de la isla. Por ejemplo, los chips del mayor fabricante de semiconductores del mundo TSMC se utilizan en el avión F-35A. La empresa estadounidense también se convirtió en el primer contratista militar extranjero en firmar un acuerdo de cooperación industrial con la autoridad económica de Taiwán, que lleva a la isla tecnología y desarrollo militar avanzado estadounidense.Uno de los últimos contratos prorrogados de Lockheed Martin está relacionado con la producción de sistemas de guerra radioelectrónica Viper Shield para cazas F-16 Block 70/72, ascendiendo así a un total de 897,4 millones de dólares. El programa incluye ventas a varios ejércitos extranjeros, entre ellos la Fuerza Aérea de Taiwán.Dos semanas antes, China impuso otra serie de sanciones contra Lockheed Martin. Esta vez afectaban a tres altos directivos de la empresa y a varias de sus filiales, entre ellas Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories y Lockheed Martin Ventures. Las sanciones se impusieron debido a las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán, ya que Pekín considera estas medidas una violación de su soberanía.

