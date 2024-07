https://latamnews.lat/20240705/japon-protesta-ante-eeuu-por-otro-acoso-sexual-por-parte-de-un-militar-estadounidense-1155944630.html

Japón protesta ante EEUU por otro acoso sexual por parte de un militar estadounidense

"Es extremadamente lamentable que los incidentes protagonizados por personal de bases estadounidenses sucedan uno tras otro. Estos incidentes le preocupan mucho a la población local. El Ministerio de Defensa japonés expresó una protesta ante el mando de EEUU en Japón", declaró. A su vez, el viceministro de Exteriores japonés Masataka Okano se reunió con el embajador de EEUU, Rahm Emanuel, y le pidió endurecer la disciplina de los militares estadounidenses y adoptar las medidas concretas para evitar que vuelvan a producirse conductas impropias. "Okano expresó su profundo pesar por las últimas detenciones e investigaciones sobre delitos sexuales relacionados con personal militar estadounidense. El Sr. Okano afirmó que los casos repetidos dañan la confianza en los militares estadounidenses entre la población local", indicó la Cancillería nipona en un comunicado. Emanuel, a su vez, expresó su consternación por las últimas acusaciones contra los militares estadounidenses y lamentó los problemas que esto está causando a la población local. "El embajador reiteró que EEUU se compromete a cooperar con la administración local y ayudará en la investigación de las acusaciones, así como tiene la intención de llevar a los condenados ante la justicia", destaca la nota. Como informaron anteriormente los medios japoneses, un marine estadounidense intentó acosar sexualmente a una joven local en Okinawa, por lo que fue detenido. Entre febrero de 2023 y mayo de 2024, hubo cinco casos similares con militares estadounidenses en la misma isla que no se conocieron hasta finales de junio. Uno de estos delitos tuvo lugar el 24 de diciembre de 2023, cuando el militar estadounidense Brenon Washington, de 25 años, pidió en Okinawa a una japonesa que hablaran en un automóvil porque hacía frío fuera, luego la llevó a casa y la violó, sabiendo que era menor de 16 años. Los familiares de la chica presentaron una denuncia policial ese mismo día. Tres meses después, la Fiscalía de Okinawa presentó una demanda por secuestro con intención de violación y acto sexual sin consentimiento. El 27 de marzo del mismo año, día en que se archivó el caso, la Cancillería japonesa protestó ante Emanuel, pero hasta finales de junio el Gobierno central no notificó a las autoridades de Okinawa la propia violación. Esto provocó una ola de indignación en la prefectura más meridional de Japón. Entonces se supo que en mayo de este año volvió a ocurrir en la prefectura un caso similar: un marine de 21 años intentó estrangular y violar a una joven japonesa, pero no logró su objetivo. Le infligió lesiones a la chica, incluyendo heridas en los ojos. El joven intentó huir del lugar, pero fue alcanzado y detenido. El Gobierno de Japón y el mando estadounidense en ambos casos no avisaron a las autoridades de Okinawa. Previamente, el gobernador de la prefectura homónima, Denny Tamaki, envió a la Cancillería nipona una nota de protesta en relación con los casos de violencia sexual en cuestión.

