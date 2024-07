https://latamnews.lat/20240705/israel-bate-el-record-de-tres-decadas-en-expropiaciones-de-tierras-1155935024.html

Israel bate el récord de tres décadas en expropiaciones de tierras

Israel bate el récord de tres décadas en expropiaciones de tierras

Sputnik Mundo

A pesar de que gran parte de la comunidad internacional considera ilegítimos los asentamientos judíos en Cisjordania, el 3 de julio las autoridades israelíes... 05.07.2024, Sputnik Mundo

Según un grupo contra dichos asentamientos Peace Now, Israel se adjudicó la mayor toma de tierras en Cisjordania ocupada en más de tres décadas. La incautación de tierras es la mayor desde que los Acuerdos de Oslo de 1993 establecieran un marco para un Estado palestino formado por Cisjordania y Gaza.En junio, Israel reclamó unos 12,7 kilómetros cuadrados del valle del Jordán, lo que le permite destinar esa tierra a nuevos asentamientos y bloquear el acceso de los palestinos a ella. A pesar de que sus acciones se consideran ilegales a nivel internacional, la Administración Civil de Israel publicó la orden el 3 de julio, aproximadamente una semana después de su promulgación, informó The Wall Street Journal.De acuerdo con Peace Now, Israel reclamó un total de unos 14,5 kilómetros cuadrados de Cisjordania desde principios de este año, lo que convierte a 2024 en un año récord de apoderamiento de tierras. Desde el 7 de octubre, Israel afirmó operar ampliamente dentro de Cisjordania para eliminar a Hamás.Israel construyó unos 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 judíos desde que ocupó por primera vez Cisjordania y Jerusalén Este. Más de 500 palestinos fallecieron en Cisjordania desde que comenzó la guerra en Gaza, mientras que el número de víctimas mortales de los ataques israelíes en la Franja de Gaza ascendió a 38.011, con 87.445 heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.Mu'ayyad Shaa'ban, jefe de la comisión de supervisión de los asentamientos de la Autoridad Palestina, explicó que las confiscaciones de tierras están diseñadas para desposeer a los palestinos como parte de un "gran plan destinado a controlar la parte oriental de Cisjordania". Mientras tanto, la ONU criticó la confiscación de tierras como un "paso en la dirección equivocada" para lo que esperan pueda ser una solución de dos Estados para la guerra de Gaza.El informe del diario estadounidense The Wall Street Journal reconoce incluso que el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, se opone a la creación de un Estado palestino y reconoce "trabajar para debilitar a la Autoridad Palestina".Smotrich, que considera Cisjordania parte de un "Gran Israel", también había creado una nueva "función adjunta" en la Administración Civil israelí, y ese puesto fue ocupado por un pro-colono que tomará decisiones sobre la designación de tierras. Smotrich también celebró la noticia de que el Consejo Superior de Planificación del Ejército israelí se reunía para aprobar planes para más de 5.000 nuevas viviendas de colonos en Cisjordania en un post en X.A finales de junio, el grupo de vigilancia hizo pública una grabación en la que se revelaba que el partido de Smotrich planea completar la transferencia de la gestión de los asentamientos de "los militares a funcionarios civiles; la creación de una 'ruta de circunvalación de legalización' para los puestos fronterizos de los asentamientos; ampliar la autorización de los puestos fronterizos agrícolas; y tomar medidas enérgicas contra las construcciones palestinas no autorizadas", informó BBC.Peace Now acusó a Smotrich y al primer ministro Benjamin Netanyahu de estar "decididos a luchar contra el mundo entero y contra los intereses del pueblo de Israel en beneficio de un puñado de colonos".

